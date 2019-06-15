اصابت موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، کمیته امنیت بغداد بامداد شنبه با صدور اطلاعیه، اخبار منتشر شده در برخی رسانه های محلی و نیز سعودی مبنی بر اصابت یک گلوله کاتیوشا به یک منزل مسکونی در منطقه الجادریه در قلب بغداد و همجوار با محل استقرار نهادهای دولتی عراق و نیز سفارت آمریکا را نادرست خواند و آن را تکذیب کرد.

«محمد الربیعی» رئیس این کمیته به سومریه نیوز گفت که هیچ رخداد امنیتی از جمله افتادن گلوله کاتیوشا در بغداد و یا روی یک منزل مسکونی اتفاق نیفتاده است.

برخی منابع محلی و سعودی ساعتی پیش، خبر از انفجار یک گلوله کاتیوشا روی یک منزل مسکونی در منطقه الجادریه داده و در عین گفته بودند که این حمله خسارتی دربرنداشته است.

دولت عراق بویژه در هفته های اخیر بارها نسبت به انتشار اخبار نادرست امنیتی و یا بزرگنمایی حملات تروریستی با هدف بی ثبات کردن کشور و یا ایجاد فتنه از سوی طرف های ثالث برای وارد کردن عراق به درگیری های منطقه ای هشدار داده است.