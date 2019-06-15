مجروحیت دهها فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وفا، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در تظاهرات بازگشت دست کم ۴۹ فلسطینی مجروح شدند.

شهروندان فلسطینی روز جمعه از همه مناطق نوار غزه برای شرکت در راهپیمایی بزرگ بازگشت به مرزهای شرقی غزه آمدند.

فلسطینی‌ها که شصت و یکمین جمعه راهپیمایی خود را با شعار «نه به الحاق و یهودی سازی کرانه باختری» آغاز کردند مانند هفته‌های گذشته با حمله نظامیان رژیم صهیونیستی روبرو شدند.

در این راهپیمایی مسالمت آمیز ۴۹ فلسطینی از جمله چند پرستار و کادر پزشکی زخمی و ده‌ها نفر نیز با گازهای اشک آور دچار خفگی و تنگی نفس شدند.