  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۷

رئیس پلیس‌راه استان زنجان:

تصادفات فوتی در جاده‌های زنجان افزایش یافت

تصادفات فوتی در جاده‌های زنجان افزایش یافت

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان از افزایش تصادفات فوتی در جاده‌های استان زنجان از آغاز امسال تاکنون خبر داد و گفت: اردیبهشت و خردادماه تصادفات فوتی در زنجان رشد داشته است.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته تصادف در جاده‌های استان زنجان چهار کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت و علت تصادفات هم خستگی و خواب‌آلودگی بوده است.

وی از افزایش وقوع تصادفات فوتی در جاده‌های استان زنجان از آغاز سالجاری خبر داد و گفت: در فروردین‌ماه تصادفات فوتی کاهش داشت ولی اردیبهشت و خردادماه تصادفات در جاده‌ها ی استان افزایش قابل‌توجهی داشته است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: طی امسال آزادراه زنجان به قزوین بیشترین تصادفات در جاده‌های استان را به خود اختصاص داده است.

مظفری با بیان اینکه واژگونی وسیله نقلیه اصلی‌تر ین عامل فوت در سوانح جاده‌ای استان زنجان است، افزود: واژگونی وسیله نقلیه طی سال جاری با ۱۸ درصد در صدر علل تصادف‌های جاده‌ای برون‌شهری منجر به فوت در استان زنجان بوده است.

وی بابیان اینکه رانندگان به علت نبستن کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می‌شوند، ابراز کرد: متأسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: بر اساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و انجام این کار تنها برای تضمین سلامتی سرنشینان است.

کد مطلب 4640680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه