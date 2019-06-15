سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته تصادف در جادههای استان زنجان چهار کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت و علت تصادفات هم خستگی و خوابآلودگی بوده است.
وی از افزایش وقوع تصادفات فوتی در جادههای استان زنجان از آغاز سالجاری خبر داد و گفت: در فروردینماه تصادفات فوتی کاهش داشت ولی اردیبهشت و خردادماه تصادفات در جادهها ی استان افزایش قابلتوجهی داشته است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: طی امسال آزادراه زنجان به قزوین بیشترین تصادفات در جادههای استان را به خود اختصاص داده است.
مظفری با بیان اینکه واژگونی وسیله نقلیه اصلیتر ین عامل فوت در سوانح جادهای استان زنجان است، افزود: واژگونی وسیله نقلیه طی سال جاری با ۱۸ درصد در صدر علل تصادفهای جادهای برونشهری منجر به فوت در استان زنجان بوده است.
وی بابیان اینکه رانندگان به علت نبستن کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو میشوند، ابراز کرد: متأسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: بر اساس قانون باید صندلیهای عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و انجام این کار تنها برای تضمین سلامتی سرنشینان است.
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