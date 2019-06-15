۲۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گندم اختصاص یافته که به رغم سیل و بارش های شدید باران پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

وی بیان داشت: تاکنون ۲۳۰ هزار گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه گندم تولیدی در استان جزو با کیفیت ترین گندم های تولیدی در کشور است، گفت: تولیدات استان علاوه بر نیازهای استان به دیگر مناطق کشور نیز ارسال می شوند.

میری تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در سال زراعی جاری از آغاز برداشت غلات و دانه های روغنی در سطح استان با وجود مشکلات، محدودیت ها و همزمانی برداشت در اکثر استان های مجاور با اجرای تمهیدات لازم شرایط مناسبی را برای فعالیت حدود ۴۰۰ کمباین بومی و مهاجر به استان را فراهم کرده است.

وی افزود: تقریباً تاکنون برداشت اکثر مناطق جنوبی استان به پایان رسیده و اخیراً در مناطق شمالی استان نیز برداشت با توان کمباینی مناسبی در حال انجام است.