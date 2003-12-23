دانشگاه ها براي مشاور مدارس ، نيروي ويژه تربيت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران حميد رضا كفاش در دومين همايش علمي جايگاه مشاوره در نظام تعليم و تربيت با اشاره به رشد كمي نيروي مشاوره در سطح مدارس كشور گفت : از بين 15 هزار مشاور تنها يك هزار و 224 نفر مشاور با مدرك كارشناس ارشد و دكترا داريم و تا به سمت تخصصي شدن مشاوره پيش نرويم نبايد انتظار تغيير نگرش مسئولين به اين مقوله را داشته باشيم.

وي با انتقاد از مشاورين فرهنگي كه با كسب تحصيلات عالي تر از گردونه آموزش و پرورش خارج مي شوند از همه مشاورين خواست تا با نهضت علمي مشاوره ، نقش مشاورين را با شركت در همايش هاي مختلف و ارائه مقالات علمي پررنگ تر نمايند تا مشاوره به عنوان جريان اول آموزش و پرورش مطرح شود.