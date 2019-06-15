تاج کمک کند مشکل استقلال حل شود/ اسپانسر مشترک تبعیض قائل نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال در خصوص پیشنهاد تراکتورسازی به وریا غفوری اظهار داشت: از جزئیات این توافق و رقمی که آنها به وریا گفته‌اند اطلاعی ندارم. اما هدف باشگاه استقلال این است که با وریا تمدید کند و برای این منظور با جدیت اقدام می‌کنیم. غفوری از بازیکنان بسیار مهم تیم ما بود که برای فصل آتی روی او حساب می‌کنیم.

رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال در خصوص اظهاراتش در باره تبعیض بین دو باشگاه بیان داشت: از صحبتهای من برداشت اشتباه صورت گرفته بود. منظور من وزارت ورزش و وزیر ورزش نبود. بلکه منظور من به اسپانسر مشترک بود و اینکه باید در پرداختها مساوی و عدالت برقرار باشد.

وی اضافه کرد: من از وزیر محترم ارتباطات خواهش کردم که در این خصوص ورود کند که خوشبختانه این باعث شد تا اسپانسر مشترک به باشگاه استقلال هم پرداختی داشته باشد.

سعادتمند تصریح کرد: البته ما مطالبات دیگری هم داریم. بنده از مقام محترم وزارت دفاع درخواست دارم تا شخصاً به این موضوع ورود کنند. ما با دو زیر مجموعه از وزارت دفاع قرارداد اسپانسرینگ داشتیم. باشگاه استقلال به همه تعهدات خود در این زمینه عمل کرد و ما حالا ۱۲ میلیارد تومان از این دو مجموعه که زیر مجموعه وزارت دفاع هستند طلب داریم. الان که در ایام نقل و انتقالات هستیم این پول خیلی بیشتر از آینده به درد ما می‌خورد.

رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به مطالبات ۷۵۰ هزار دلاری باشگاه استقلال بابت حضور بازیکنانش در جام جهانی از فیفا بیان داشت: از آقای تاج درخواست داریم تا با جدیت بیشتری این مطالبات را پیگیری کنند. ما مشکلاتی داریم که این پول می‌تواند به ما کمک کند.

وی خاطرنشان ساخت: ما با این ۷۵۰ هزار دلار هم می‌توانیم پاتوسی را حفظ کنیم و هم می‌توانیم مشکل پروپیچ را حل کنیم. مشکل پروپیچ در گذشته با مبالغ بسیار کمی حل می‌شد اما امروز ما باید چیزی در حدود ۶ میلیارد به این بازیکن بدهیم. این پول را باید طی مدت کمتر از ۴۰ روز تهیه و پرداخت کنیم تا با مشکل کسر امتیاز مواجه نشویم.

سعادتمند در پایان تاکید کرد: امسال نوبت استقلال است که قهرمان شود و ما با قدرت این فصل را آغاز می‌کنیم و بنای کار را برای قهرمانی گذاشته ایم.