دوری از مرکز و گرانی مواد اولیه علت مهجوریت واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امینی جمعه شب در دیدار با معاون سیمای صدا و سیمای خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بخش تولید صنعتی در خراسان جنوبی بسیار مهجور افتاده است که دلایل آن را دوری از مرکز و محدودیت امکانات باید جست وجو کرد.

رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیان کرد: در کنار این موارد باید فشار ها و سختی‌های وارد شده توسط سازمان‌ها و اداراتی چون مالیات و بانک‌ها و گران بودن تأمین مواد اولیه به واسطه دوری از مرکز را نیز باید مد نظر قرار داد.

امینی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی به واسطه دوری از بسیاری از مراکز عمده با هزینه بالایی محصولات تولیدی خود را به مراکز عرضه می رسانند و در نتیجه حاشیه سود بسیار پایینی دارند.

بازار مصرف بزرگی نداریم

وی با اشاره به اینکه با توجه به کمی تعداد جمعیت خراسان جنوبی تولیدکنندگان خراسان جنوبی بازار مصرف بزرگی ندارند، افزود: امیدواریم با توجه به این سختی‌ها از ظرفیت سازمان صدا و سیمای خراسان‌جنوبی در سه حوزه تبلیغ کالا و محصولات، تبلیغ ظرفیت و توان موجود و اطلاع رسانی مشکلات موجود واحدهای صنعتی به تصمیم گیران استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند گفت: البته بر این امر واقف هستیم که در حوزه تبلیغ کالا باید قوانین و مسائل مد نظر واحد آگهی های صدا و سیما باید مراعات شده و مستلزم هزینه هایی است.

محمد علی رمضانی نائب رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این دیدار اظهار کرد: صدا و سیمای خراسان‌جنوبی گزارش‌های بسیار خوبی از واحدهای تولیدی سنتی داشته است اما تهیه گزارش از واحدهای تولیدی صنعتی مغفول مانده است.

رسانه به عنوان مطالبه‌گر در کنار تولید کنند باشد

وی بیان کرد: از صدا و سیما می‌خواهیم به عنوان یک مطالبه‌گر در کنار تولیدکنندگان باشد و از دستگاه‌ها و اداراتی چون صنعت، معدن و تجارت بپرسد که بعد از گذشت دو ماه از سال رونق تولید چه اقدامی در حمایت از تولیدکنندگان و صنعت خراسان حنوبی برداشته است.

محمد علی رمضانی نائب رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: باید این نکته بررسی شود که چرا برخی از مردم و تعدادی از دستگاه های اداری از محصولات تولیدی در خراسان جنوبی استفاده نمی‌کند و علت آن در چه مؤلفه‌هایی است.