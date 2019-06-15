غزل خداحافظی بانوان مازندران با فوتبال برتر/حاشیه در فوتبال مردان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تیم سپیدارقائمشهر درحالی نخستین تجربه حضور خود در لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند که روزهای ناخوش تنها نماینده مازندران در انتهای جدول حکایت از شرایط فوق بحرانی این تیم دارد.

سپیداری که در فصل گذشته با درخشش در رقابتهای لیگ دسته یک همانند تیم نساجی، قائمشهری را نخستین بار در لیگ برتر بانوان کشور صاحب سهمیه کرده بود، برخلاف تیم پرهوادار و ریشه دار نساجی، قافیه را باخت و نتوانست انتظارات را مقابل تیم های مدعی و پرستاره لیگ برآورده کند.

کسب ۱۸ شکست، یک تساوی وتنها یک پیروزی با دریافت ۹۶ گل خورده در ۲۰ مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور، تراژدی غم بار شهر خسته را برای تنها سهمیه لیگ برتری بانوان مازندران کوک کرده است.

این تیم در چارچوب هفته بیستم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور در دیدار خارج از خانه ۹ بر ۰ برابر تیم شهردرای سیرجان باخت و با قرارگرفتن در انتهای جدول رده بندی لیگ دوازده تیمی فوتبال بانوان باشگاه های کشور در دوهفته پایانی این لیگ درخطر سقوط به دسته پایین تر قرار گرفت.

شرایط سخت رویارویی برای پیروزی مقابل مدعیان قهرمانی

سرمربی تیم سپیدار قائم شهردر لیگ برترفوتسال بانوان پس از قعرنشین شدن تیمش در پایان هفته نوزدهم این مسابقات، شرایط تنها نماینده مازندران برای کسب پیروزی در ۳ بازی باقیمانده تا پایان این مسابقات وحفظ سهمیه تیمش محتمل دانست.

سارا آذری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درسه بازی آخر متاسفانه با شرایط بدی که تیم سپیدار با آن مواجه است، با تیم های اول تا سوم جدول بازی دارد و کسب امتیاز برابر این تیم ها که هرکدام از آنها برای قهرمانی نیز تلاش خواهند کرد، سخت وغیرقابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه در ورزش به خصوص فوتبال هیچ چیزی محال نیست وشدنی هست، افزود: تیم ما تا حدودی توانست در بازی های گذشته پیشرفت قابل توجهی در نوع بازی داشته باشد و بازی های نزدیکی برابرتیم های مدعی به نمایش گذاشتیم، هرچند در کسب نتیجه دلخواه ناکام بودیم.

می توانستیم برنده بازی برابر ارومیه باشیم

سرمربی تیم سپیدار قائمشهر درعین حال ازعملکرد شاگردانش برابر تیم همیاری ارومیه که با شکست ۳ بر ۲ تیمش همراه شد، تمجید کرد وگفت: بازیکنان کم سن وجوان تیم سپیدار دراین بازی نمایش قابل قبولی داشتند، و بدون توجیه کردن باخت دراین مسابقه، شکست برابر تیم ارومیه حق تیم سپیدار نبود.

آذری افزود: یکی از ضعف های عمده ای که در نحوه بازی درتیم ما وجود دارد، تسلط نداشتن در زدن ضربه های مستقیم و ایستگاهی در موقعیت هایی که به نفع ما بوده ومتاسفانه تیم حریف در اندک موقعیت های مشابهی که پیدا می کردند، نهایت استفاده را می بردند.

دریغ از یک اسپانسر معمولی و ۳ بازیکن تاثیرگذار

سرمربی تیم سپیدار قائم شهر با بیان اینکه تیمش نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور را با سختی‌های فراوانی پشت سر گذاشته است، گفت: این تیم نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را بدون داشتن حامی مالی و پشتیبانی از متولیان ورزش استان در حال سپری کردن است و اینکه تنها نماینده لیگ برتری بانوان مازندران هم از سطح اول ورزش کشور حذف شود، برای کسی مهم نیست وبی تفاوت هستند.

آذری ادامه داد،: بیشتر بازیکنان این تیم که درترکیب اصلی قرار می گیرند، عمدتاً کم سن هستند و هنوز تجربه بازی در لیگ استان را ندارند، و با توجه به شرایط مالی تیم در لیگ برتربازی می کنند.

شرایط خوبی نداریم، ناراحتم

وی با بیان اینکه شرایط تیم سپیدار قائمشهر اصلاً خوب نیست و متاسفانه تیم بدون حامی و پشتوانه رها شده است، گفت: تمام هم وغم وتلاش کادرفنی وبازیکنان تیم سپیدارقائمشهر حفظ تنها سهمیه لیگ برتر فوتبال و ورزش مازندران در سطح کشوری است وبا توجه به این هدف مهمی که داریم واقعاً ازاینکه حداقل در بازی های پیش رو حمایت شویم تا سهمیه را درلیگ داشته باشیم، انتظار زیادی نیست.

آذری گفت: متاسفانه شرایط تیم در طول فصل به گونه ای بود که کل بازی های لیگ را بدون حامی مالی به پیش بردیم و اگر یک حامی معلومی با ۳ تا ۴ بازیکن تاثیرگذار دراختیار داشتیم، وضعیت تیم سپیدار درانتهای جدول رده بندی مسابقات نبود.

‌فوتبال قائمشهر اسیر حاشیه ها / ‏‬ نساجی می ماند

درحالی تیم فوتبال بانوان مازندران در آستانه حذف از لیگ برتر قرار دارد که وضعیت تنها نماینده مازندران در لیگ برتر فوتبال مردان کشور نیز اسیر حاشیه های فراوانی است.

مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران پس از پیروزی ۲ برصفر تیمش برابر پیکان در آخرین دیدار فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به دلیل حاشیه های ایجاد شده از تیم خداحافظی کرد و نساجی در آستانه لیگ جدید همچنان را چالشی به نام انتخاب سرمربی مواجه است.

مجید جلالی پس از خداحافظی از تیم در جمع خبرنگاران گفته بود از اینکه امانت سپرده شده به من را به سلامت تحویل مردم دادم بسیار خوشحالم و یقین دارم این تیم با این هوادار، آینده بسیار خوبی در پیش دارد و نساجی تیم بزرگ و هواداران نساجی همیشه در قلب من می‌مانند.

از سوی دیگر تکمیل نشدن ورزشگاه شهید وطنی و نگرانی برای حضور قدرتمندانه در لیگ برتر جدید، تیم پرطرفدار نساجی را اسیر حاشیه هایی کرده است اما حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران به نشست مالکان تیم با استاندار برای حل مشکلات اشاره می کند و به خبرنگار مهر می گوید: مقرر شد استاندار و دستگاه ورزش و جوانان مازندران نیز در چهارچوب قانون، حمایت های خود را از باشگاه نساجی داشته باشند و به منظور حضور قدرتمندانه نساجی در لیگ آینده و با توافقات طرفین، هیئت مدیره باشگاه نساجی هر چه سریعتر تشکیل و مدیرعامل جدید نیز انتخاب شود تا سازماندهی خوبی برای حضور در فصل آینده لیگ برتر شکل گیرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تداوم حمایت های مالکان این تیم شاهد افتخارات بزرگ نساجی در لیگ برتر فوتبال کشور و رضایت مردم و هواداران تیم باشیم.

تیم نساجی مازندران امسال برای دومین بار پیاپی نماینده مازندران در لیگ برتر فوتبال خواهد بود.