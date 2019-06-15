فرهنگ سازی برای استفاده از محصولات تولیدی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفادار جمعه شب در دیدار با رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: یکی از اقداماتی که صدا و سیمای خراسان جنوبی می تواند در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی پیگیری کند، ترویج فرهنگ مصرف محصولات استانی است که هزینه‌ای نیز ندارد.

معاون سیمای صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه باید استفاده از تولیدات داخل استان برای مردم خراسان جنوبی تبدیل به یک افتخار سود آور شود، بیان کرد: باید به سمتی برویم که اگر مردم خانه‌ای می‌سازند برایشان مهم باشند که از سنگ تولیدی داخل استان استفاده کنند.

وفادار گفت: باید با رعایت مؤلفه‌های روانشناسی مخاطب و توجه به آنچه که در مصرف کالا برای مردم مهم است ترویج کالای داخل استان را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم باید نسبت به استفاده از آنچه در داخل استان تولید می شود حس مسئولیت داشته باشند، بیان کرد: انجام کارهای فرهنگ ساز در زمینه استفاده از کالاهای داخل استان در فضای مجازی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

علی حاجی زاده از فعالان صنعت خراسان‌جنوبی نیز در این دیدار بیان کرد: تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و انتظار دارند که تدارکات خوبی نیز در اختیار آنان قرار داده شود و مورد حمایت و پشتیبانی باشند.

وی بیان کرد: همانطور که در زمان هشت سال دفاع مقدس اخبار جنگ و مسائل مرتبط با آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت در جنگ اقتصادی نیز امیدواریم رسانه ملی پشتیبان تبلیغاتی و رسانه‌ای تولیدکنندگان و صنعت گران باشند.

این فعال بخش صنعت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه انتظار ما داشتن جلساتی بی واسطه با استاندار خراسان جنوبی است، ادامه داد: امیدواریم از کانال صدا و سیما بتوانیم مطالبات و انتظارات خود را به گوش مسئولان برسانیم.

حاجی زاده افزود: هر چند باید در بین مردم امیدآفرینی داشته باشیم ولی این امیدآفرینی نباید به قیمت نادیده گرفتن واقعیت‌ها و مشکلات باشد چون این روش نیز آسیب‌های ویژه خود را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی، گفت: مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که می‌توان به جای ایجاد یک واحد تولیدی جدید برای بهره‌برداری و ایجاد اشتغال به تثبیت سرمایه فعلی و واحدهای تولیدی فعلی توجه کرد.