انتقال رحمتی به پدیده تقریبا قطعی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت سید مهدی رحمتی بیان داشت: این توضیح را در باره رحمتی بدهم که او یک استقلالی اصیل است و ستون استقلال بوده و هست و زحمات زیادی برای استقلال و تیم ملی کشیده است.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد کار انتقال او به پدیده به اتمام رسیده است. قرارداد او با استقلال به پایان رسیده و آقای گل محمدی و پدیده با او مذاکره کرده و به توافق رسیده‌اند.

سعادتمند تاکید کرد: من این را به صورت صد در صد نمی گویم. ولی بیش از ۹۰ درصد کار تمام شده است. این موضوع تصمیم خود رحمتی بوده و اگر حضورش در پدیده قطعیت پیدا کند من برایش آرزوی موفقیت می کنم.