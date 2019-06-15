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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۲

رئیس هیات مدیره استقلال خبر داد:

انتقال رحمتی به پدیده تقریبا قطعی شده است

انتقال رحمتی به پدیده تقریبا قطعی شده است

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: ۹۰ درصد کار انتقال مهدی رحمتی به تیم پدیده به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت سید مهدی رحمتی بیان داشت: این توضیح را در باره رحمتی بدهم که او یک استقلالی اصیل است و ستون استقلال بوده و هست و زحمات زیادی برای استقلال و تیم ملی کشیده است.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد کار انتقال او به پدیده به اتمام رسیده است. قرارداد او با استقلال به پایان رسیده و آقای گل محمدی و پدیده با او مذاکره کرده و به توافق رسیده‌اند.

سعادتمند تاکید کرد: من این را به صورت صد در صد نمی گویم. ولی بیش از ۹۰ درصد کار تمام شده است. این موضوع تصمیم خود رحمتی بوده و اگر حضورش در پدیده قطعیت پیدا کند من برایش آرزوی موفقیت می کنم.

کد مطلب 4640762

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    نظرات

    • نصرت اله IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      شما هم ساكت و ارام بنشينيد ونظاره گر كوچ ستاره هاي استقلال باشيد

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