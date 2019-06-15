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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۳۰

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه عنوان کرد:

افزایش دمای هوای کرمانشاه طی امروز و فردا

افزایش دمای هوای کرمانشاه طی امروز و فردا

کرمانشاه_ مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش دمای هوای استان طی امروز و فردا خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی، هوای استان طی هفته جاری در شرایط پایداری قرار دارد و طی این مدت جز وزش باد پدیده قابل توجهی دیگری برای استان پیش بینی نمی شود.

وی گفت: همچنین دمای هوای استان طی امروز و فردا افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان داشت: در روز دوشنبه برای استان به ویژه در نواحی مرزی وزش باد پیش بینی می شود که سبب حاکم شدن گرد و غبار نسبتاً رقیق خواهد شد.

وی درباره وضعیت دمای هوا طی ۲۴ ساعت گذشته افزود: سومار با ۴۳ درجه سانتیگراد و حمیل با ۹ درجه گرمترین و خنگ ترین نقاط استان بودند.

خسروی تصریح کرد: همچنین طی این مدت دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین ۱۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 4640763

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