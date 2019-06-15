افزایش دمای هوای کرمانشاه طی امروز و فردا

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی، هوای استان طی هفته جاری در شرایط پایداری قرار دارد و طی این مدت جز وزش باد پدیده قابل توجهی دیگری برای استان پیش بینی نمی شود.

وی گفت: همچنین دمای هوای استان طی امروز و فردا افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان داشت: در روز دوشنبه برای استان به ویژه در نواحی مرزی وزش باد پیش بینی می شود که سبب حاکم شدن گرد و غبار نسبتاً رقیق خواهد شد.

وی درباره وضعیت دمای هوا طی ۲۴ ساعت گذشته افزود: سومار با ۴۳ درجه سانتیگراد و حمیل با ۹ درجه گرمترین و خنگ ترین نقاط استان بودند.

خسروی تصریح کرد: همچنین طی این مدت دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین ۱۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.