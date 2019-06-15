طرح ترافیک جدید هزینه محور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار صبح شنبه در حاشیه افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی پلیس راهور پایتخت در جمع خبرنگاران درباره طرح جدید ترافیک یا محدوده کاهش آلودگی هوا که همان طرح زوج و فرد سابق است، اظهار کرد: از ابتدای تیرماه بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران تغییراتی در نحوه اجرای این طرح اجرا خواهد شد. این تغییرات بدین صورت است که افرادی که دارای پلاک تهران هستند ۲۰ روز در هر فصل می‌توانند به صورت رایگان در این محدوده تردد کنند بعد از ۲۰ روز می‌توانند با پرداخت عوارض تردد داشته باشند. مبلغ عوارض نیز ۵۰ درصد مبلغ طرح ترافیک است.

وی ادامه داد: این مبلغ نیز به مواردی مانند معاینه فنی خودرو نیز بستگی دارد یعنی اگر خودرویی معاینه فنی داشته باشد طبعاً هزینه کمتری پرداخت می‌کند و همچنین چنانچه در ساعت غیر پیک مراجعه کنند باز هم هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه این طرح از ابتدای تیرماه اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: در این طرح تسهیلاتی برای شهروندان دیده شده است و آنها می‌توانند به اختیار خود بدون در نظر گرفتن شماره پلاک در یک فصل هر روزی که تمایل دارند در این محدوده تردد کنند همچنین محدودیتی برای تردد نداریم و فقط پرداخت هزینه است طبیعتاً پرداخت هزینه در بلند مدت باعث کاهش تردد می‌شود و مردم را ترغیب می‌کند روزانه بجای اینکه هزینه‌ای را برای تردد در این محدوده پرداخت کنند با هزینه کمتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

سردار مهماندار درباره جریمه افرادی که در این محدوده وارد می‌شوند، گفت: افرادی که ثبت‌نام کرده و اعتبار خریداری می‌کنند عوارض از اعتبار آنها کسر خواهد شد اما چنانچه کسی خارج از مدت ۲۰ روز در این محدوده تردد کند تا دو ماه فرصت دارد تا عوارض خود را پرداخت کند. شهرداری نیز بلافاصله بعد از تردد در این محدوده برای فرد پیامکی ارسال می‌کند و شهروند تا دو ماه فرصت پرداخت عوارض را دارد و چنانچه در این مدت زمان عوارض را پرداخت نکند جریمه خواهد شد و علاوه بر اینکه مبلغ عوارض به عنوان عوارض معوق در سامانه شهرداری ثبت خواهد شد شماره پلاک برای پلیس نیز ارسال می‌شود و فرد به مبلغ ۲۰ هزار تومان برای هر بار تردد غیرمجاز جریمه می‌شود.

سردار مهماندار در پاسخ به این سوال که با توجه به ناایمن بودن پل گیشا چه زمانی مجوز برداشتن پل گیشا را می‌دهید، گفت: بیش از یکسال است که در کنار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران جلسات متعددی در خصوص این پل برگزار می‌شود ما نیز با این معاونت همراه هستیم و در جاهایی که ضرورت دارد ابنیه شهری بهسازی و نوسازی شود ما به عنوان پلیس در کنار این دوستان هستیم و حتی در مواردی که مطمئن هستیم باعث ایجاد ترافیک بیشتر می‌شود باز هم در کنار دوستان معاونت فنی و عمرانی هستیم. بحث ناایمن بودن و بحث فنی این پل بحث مهمی است به هر حال چاره‌ای نیست در یک دوره نیز پلیس باید وقت بیشتری بگذارد و قطعاً این موضوع نیز برای همکاران من زحمات بیشتری را به همراه دارد. مردم نیز باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشند.



وی ادامه داد: خدا را شکر هماهنگی‌ها ایجاد شده و به زودی ظرف چند روز آینده محدودیت‌های ترافیکی اطراف گیشا آماده می‌شود و بر این اساس پل گیشا بسته خواهد شد و مردم باید بر اساس علائمی که در آنجا نصب می‌شود از مسیرهای فرعی استفاده کنند البته باز هم توصیه می‌کنم با توجه به اینکه برداشتن پل گیشا به عنوان یکی از معابر شریانی شهر تهران بسیار مهم است حتماً باید میزان تردد در این محدوده کاهش پیدا کند و افرادی که ترددشان از این محدوده ضرورتی ندارد از مسیرهای دیگری عبور کنند و افرادی که اجبارا از اطراف پل گیشا می‌خواهند عبور کنند باید صبر و تحمل بیشتری داشته باشند.



وی ادامه داد: یکسال مدت زمانی است که برای برداشتن پل گیشا در نظر گرفته شده است، البته ما خواهش کردیم که حتی اگر می‌شود یک مسیر شرقی غربی را در مهرماه امسال تحویل دهند تا مردم گرفتاری کمتری داشته باشند حتماً مفید فایده خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره افزایش دوربین‌ها گفت: اساساً شهر تهران با ۲۰ میلیون سفر روزانه و بیش از ۴ میلیون خودرو و ۳ میلیون موتورسیکلت با روش‌های سنتی قابل کنترل نیست و باید از روش‌های مدرن و الکترونیک استفاده کرد یکی از راهکارهای کنترل ترافیک در تهران افزایش دوربین‌ها ست که ما درخواست دادیم و دوستان شهرداری نیز در حال پیگیری لازم هستند تا انشاالله تعداد دوربین‌ها در تهران افزایش پیدا کند.