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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۸

استقلالی‌ها از امروز مذاکره با ملی پوشان را آغاز می‌کنند

استقلالی‌ها از امروز مذاکره با ملی پوشان را آغاز می‌کنند

باشگاه استقلال کار مذاکره با ملی پوشانش جهت تمدید قرارداد را به صورت جدی و رسمی از امروز آغاز می‌‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال برای تمدید قرارداد با بازیکنان مورد نظرشان کار ساده‌ای در پیش ندارند. در این تیم ملی پوشانی هستند که هیچکدام شان برای فصل آینده قرارداد نداشته و باشگاه ملزم به مذاکره و تمدید قرارداد با این بازیکنان است.

سید حسین حسینی، وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی و علی کریمی ۵ ملی پوش آبی پوشان هستند که هدف تمدید قرارداد مدیران این باشگاه قرار دارند.

با تاکید رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، مذاکره با ملی پوشان این تیم به صورت جدی و رسمی از امروز آغاز می‌شود و امیر حسین فتحی مدیرعامل باشگاه به همراه کامران منزوی دیگر عضو هیات مدیره مسئولیت تماس با ملی پوشان این تیم را برعهده گرفتند.

کد مطلب 4640799

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