استقلال، پرسپولیس و ماشین سازی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به مصاحبه علی خطیر معاون باشگاه استقلال و بیان الفاظ نامناسب توسط وی نسبت به مسئول دپارتمان داوران، کمیته انضباطی پس از بررسی طبق ماده ۷۱ مقررات انضباطی وی را به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

* دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و ماشین سازی تبریز در هفته ۲۹ لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بعد از پایان مسابقه رخ داد. این تیم به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

‌بهزاد بشتایم مربی تیم ماشین سازی تبریز نیز به دلیل اعتراض به داور که از بازی اخراج شده بود با توبیخ کتبی کمیته انضباطی مواجه شد.

* تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی مکرر تماشاگرانش به داور و دیگر مقامات بازی مقابل سپیدرود رشت، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.