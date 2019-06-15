میزبانی قم از دور رفت لیگ تنیس نوجوانان پسر کشور

حسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته و با درخواست هیئت تنیس استان قم، میزبانی دور رفت لیگ تنیس آینده سازان کشور در رده سنی نوجوانان به قم واگذار شده است.

وی افزود: این مسابقات ۸ تا ۱۵ تیر در آکادمی تنیس ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می شود و ثبت نام تیم ها در ۲ بخش سنی زیر ۱۴ سال و زیر ۱۲ سال در حال انجام است و به زودی نهایی می شود و استان قم نیز با حداقل ۳ تیم و حداکثر ۵ تیم در این رقابت ها حاضر خواهد بود.

دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: مهدی برخوردار، مقتدا خاتمی و سجاد الماسی مربیان ۳ تیم قطعی شده قم در این مسابقات هستند و رایزنی های ما در حال انجام است که یک یا ۲ تیم دیگر به این مسابقات وارد کنیم و حضور این تعداد تیم از قم در مسابقات به پیشرفت تجربی بازیکنان ما کمک می کند.

لطفی بیان داشت: تنیس قم در رده های زیر ۱۸ سال و زیر ۱۶ سال در کشور یک قدرت غیر قابل انکار است و تنیسورهای جوان ما در این رده ها مقام آور هستند اما کار در رده های زیر ۱۴ و زیر ۱۲ سال دشوارتر است و امیدوارم مسابقات آتی برای تنیس قم با مقام و عنوان همراه باشد.

وی عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته قرار است زمین های تنیس دانشگاه قم وارد عرصه خدمات رسانی به علاقمندان به تنیس در قم شود و سایر زمین های ما چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی نیز در حال سرویس دهی هستند اما اقدام ویژه ما احداث یک زمین اختصاصی برای بانوان است.

دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: مشکل نبود یک زمین مناسب و اختصاصی برای تمرین بانوان تنیسور در ورزشگاه شهید حیدریان برای سال ها دختران علاقمند به تنیس را آزار داده اما با اقدامات صورت گرفته یکی از زمین های آکادمی شهید حیدریان با دیوار و جایگاه تماشاگران جدا شده و اکنون دختران علاقمند به تنیس در تمام طول روز می توانند از زمینی که فقط متعلق به آنها است استفاده کنند.

لطفی با اشاره به وضعیت مسقف بودن این زمین اختصاصی گفت: این زمین اختصاصی در حال حاضر روباز است و در مورد اینکه بتوانیم این زمین را مسقف کنیم با اداره ورزش و جوانان مذاکراتی داشته ایم و مشکل، تامین هزینه است اما این موضوع در حال پیگیری است.