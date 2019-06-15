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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان:

خسارتی از زلزله نیکشهر گزارش نشده است

خسارتی از زلزله نیکشهر گزارش نشده است

زاهدان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به زمین لرزه ۳.۸ ریشتری در حوالی نیکشهر گفت: تاکنون خسارتی از این زلزله گزارش نشده است.

عبدالرحمن شهنوازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۲ و ۲۹ دقیقه بامداد امروز و با بزرگی ۳.۸ ریشتر، حوالی شهرستان نیکشهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق تیم‌های ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند، افزود: بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، تصریح کرد: پس از بررسی‌های تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

کد مطلب 4640816

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