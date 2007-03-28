با تساوی برابر اردن شانس صعود امیدهای فوتبال ایران کمرنگ تر از قبل شد / ضعف گلزنی مهمترین مشکل شاگردان بگوویچ بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان در حالی عصر امروز به مصاف اردن رفت که با توجه پیروزی استرالیا برابرعربستان برا ی افزایش شانس صعود خود از گروه 4 تنها باید حریف نه چندان قدرتمند خود را از پیش رو بر می داشت.

امیدهای فوتبال ایران در این بازی به رغم برخورداری از امتیاز میزبانی همچون بازی های گذشته ضعیف و بدون برنامه بازی کردند و معدود موقعیت های گلزنی را نیز با بی دقتی از دست دادند تا بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یابد.

مهمترین مشکل تیم فوتبال امید ایران در دیدار برابر اردن کم دقتی مهاجمانی بود که تک حملات احساسی این تیم را نیز از دست دادند.

البته شاگردان وینگوبگوویچ در دقیقه 80 بازی توسط نظیف کار به یک گل رسیدند که داور به دلیل خطا مدافع پیش تاخته تیم فوتبال امید کشورمان روی دروازه بان اردن آن را مردود اعلام کرد. پس از اعلام رای داور مربیان و بازیکنان تیم فوتبال امید کشورمان دست به اعتراض زدند که نتیجه آن اخراج وینگو بگوویچ از زمین مسابقه بود.

محمد جمعه عمانی علاوه بر اخراج وینگو بگوویچ به احسان خرسندی از تیم فوتبال امید کشورمان و عیسی و محمد المحارمه از تیم فوتبال امید اردن کارت زرد نشان داد.

در پایان بازی های برگزار شده امروز در گروه 4 مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک پکن تیم فوتبال امید عربستان با 6 امتیاز صدرنشین است، استرالیا با 5 امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و تیم های فوتبال امید اردن و ایران با امتیازی برابر ( 2امتیاز) به ترتیب سوم و چهارم هستند.