هشدار به خاطر اتفاقی که در ارومیه افتاد/مسئولان بیشتر مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اتفاقی مقابل هتل محل اقامت ملی پوشان والیبال ایران رخ داد که باعث آسیب دیدگی چند تن از بازیکنان شد.

هواداران و علاقه مندان به تیم ملی مقابل هتل ازدحام کردند و همین شلوغی باعث شد تا برخی از ملی پوشان از جمله سعید معروف، فرهاد قائمی، علی اصغر مجرب و مرتضی شریفی دچار مصدومیت شوند.

سرپرست تیم ملی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات شب گذشته گفت: خوشبختانه به خیر گذشت اما می‌توانست اتفاقات بدی رخ دهد. بازیکنان بسیار اذیت شدند و ما نگران بودیم آسیب دیدگی آنها جدی باشد چرا که درد زیادی داشتند. شب پرالتهابی برای دکتر افروزی بود و اتاقش پر از مصدوم شد و به مداوا و درمان بازیکنان پرداخت.

امیرخوش خبر ادامه داد: در حال حاضر به خیر گذشته است و ما در حال رفتن به سالن برای انجام تمرین هستیم. اما از مسئولان درخواست داریم تا با برنامه ریزی بهتر کمک کنند تا شرایط خوبی حکمفرما شود.

او در ادامه تاکید کرد: مردم مقصر نیستند، آنها برای ابراز احساسات آمدند حضور پرشور و شوق مردم باعث دلگرمی و انگیزه تیم ملی می‌شود اما مسئولان مربوطه و ماموران امنیتی باید شرایط را کنترل کنند به خصوص برای تیم‌های خارجی که چنین شرایطی برای آنها نرمال نیست و ممکن است باعث ترس شان شود.

خوش خبر افزود: ابتدایی‌ترین مورد برای بازیکنان تامین امنیت آنهاست و این نکته برای آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که در آن شلوغی هر اتفاقی ممکن است رخ دهد که جبران آن سخت باشد. امیدوارم در دو روز باقی مانده شرایط بهتر باشد و بازیکنان در آرامش حضور داشته باشند.

سرپرست تیم ملی در پاسخ به اینکه جای نگرانی برای بازیکنان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر وضعیت بازیکنان خوب است و در حال رفتن برای تمرین هستیم.