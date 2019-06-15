۵ باب کومه صیادی غیرمجاز در غرب گلستان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، سرهنگ غلامرضا شفائی زاده اظهار کرد: طی یک مرحله گشت دریایی شبانه توسط سه فروند شناور گلف در منطقه آشوراده، یک صیاد غیرمجاز به همراه یک دستگاه قایق موتوری شناسایی و کشف شد.

وی افزود: همچنین در ادامه این عملیات در منطقه خلیج گرگان مقدار ۲۵ کیلوگرم ماهی استخوانی از نوع کفال ریز کشف و به پایگاه آشوراده منتقل شد.

شفائی ادامه داد: در مرحله گشت ساحلی هم در منطقه چالاشت، نیروهای این یگان توانستند پنج باب کومه صیادی غیرمجاز را تخریب کنند.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان بیان کرد: همچنین طی یک عملیاتی دیگر در حوزه استحفاظی آشوراده یک صیاد غیرمجاز به همراه یک فروند قایق پارویی و مقدار ۲۸ کیلوگرم ماهی استخوانی از نوع کفال ریز، تعداد پنج رشته دام فلسدار، چهار عدد پارو و یک شاخه لنگر شناسایی و دستگیر شد.

شفائی زاده در پایان تصریح کرد: در ادامه این ماموریت تعداد ۱۵ رشته دام فلسدار بلاصاحب از دریا جمع آوری و به پایگاه آشوراده انتقال یافت.

گفتنی است متهمان این عملیات ها به همراه آلات و ادوات کشف شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن معرفی شدند.