به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی سی‌ان‎ان می‌گوید ساعاتی قبل از وقوع حادثه دریای عمان، یک پهپاد جاسوسی آمریکا در محل حادثه حضور داشته است.

این رسانه حتی مدعی است که همزمان شناورهای ایرانی نیز در محل حضور داشته و در تقابل با آن قرار گرفته‌اند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گروه تروریستی سنتکام نیز با انتشار فیلمی بی‌کیفیت، مدعی دست داشتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حادثه حمله به ۲ نفتکش شناور در دریای عمان شده است.

این حوادث صبح روز پنجشنبه اتفاق افتاد و آمریکا بلافاصله، بی‌آنکه مدرکی داشته باشد، انگشت اتهام خود را به سوی ایران نشانه رفت.