به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برادران، صبح امروز در جلسه هماهنگی سرمایه گذاری اقتصادی که با حضور قائم مقام سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، فرماندار ویژه مرند، شهردار و اعضای شورای شهر و برخی رؤسای ادارات برگزار شد، ابراز داشت: بنا به گفته یکی از بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی در ایران حتی از اقدامات اقتصادی و تجاری دولت نیز معتبرتر است چرا که دولت‌ها متغیر هستند و عمده سرمایه این مجموعه نیز اعتماد مردم است.

مهدی برادران با اشاره به فعالیت‌های عمرانی آستان قدس رضوی افزود: شرکت‌های مختلفی در این حوزه، محصولات با کیفیتی را تولید می‌کنند، در و پنجره‌های نفیسی در قالب این شرکت‌ها تولید می‌شود که درب‌های حرم مطهر امیرالمومنین توسط این شرکت‌ها در حال تولید است.

وی همچنین اظهار داشت: بیشتر سرم ایران تولید مجموعه داروسازی آستان قدس رضوی است، فعالیت‌های ما جنبه اقتصادی دارد اما به دنبال سود حداکثر نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم کمکی به دولت کنیم.

معاون مالی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی به بخش‌هایی ورود کرده که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، اذعان داشت: هم اکنون در تولید دارو برای برخی بیماران خاص نیز از جمله سرطان تمرکز کرده‌ایم و در تولید برخی داروها جزو ۵ کشور برتر دنیا هستیم.

برادران با بیان اینکه بیشترین کشوری که بعد از ایران، شیعه دارد هندوستان است، اظهار داشت: تجار امامیه هند توسط تاجران شیعه هندوستان تشکیل شده که به دنبال پیوند اقتصادی با ایران و آستان قدس رضوی هستند.

وی تاکید کرد: کشور ما ظرفیت بالای اقتصادی دارد اما وجود نهادهای واسط، عمده مشکل صادرات تولیدات و محصولات کشاورزی است.

قائم مقام سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی در بخش دیگری با اشاره به همکاری در جهت رونق تولید اظهار داشت: باید در سال رونق تولید به صورت تخصصی‌تر وارد عمل شویم، امروز به دنبال راه اندازی تخصصی‌ترین مرکز ژنتیک دام بوده و در بخش کشاورزی نیز به دنبال تولید و ثبت محصولات و بذر خاص هستیم.

برادران در بخش دیگری تصریح کرد: در بخش محصولات خشکبار و سیب شهرستان مرند در اولین فرصت، به دنبال سرمایه گذاری هستیم و محصول زعفران مرند را نیز مطالعه خواهیم کرد.