به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان که در محل اجرای پروژه آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی در غرب بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: شیرین سازی آب خلیج فارس یک راهبرد جدی در راستای تامین آب در استان هرمزگان محسوب می شود اما در عین حال باید مسائل زیست‌محیطی در اجرای پروژه های آب شیرین کن به صورت جدی مدنظر بوده و رعایت شود که خوشبختانه پروژه آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی با رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی احداث شده است.

وی ادامه داد: پروژه آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی که در غرب بندرعباس در حال احداث است، یک طرح بزرگ، راهبردی و مهم برای استان هرمزگان محسوب می‌شود که آب مورد نیاز این استان را به صورت پایدار تامین خواهد کرد.

استاندار هرمزگان افزود: این پروژه از آثار و برکات بسیاری برای هرمزگان برخوردار است و دغدغه های این استان در زمینه تامین آب شرب، صنایع و کشاورزی را مرتفع می کند.

همتی تصریح کرد: این آب شیرین کن به صورت مشترک برای سه استان هرمزگان، کرمان و یزد مورد استفاده قرار می گیرد اما بخش عمده آب تولیدی آن یعنی بالغ بر ۴۰ درصد از آبی که توسط این مجموعه شیرین سازی خواهد شد، در هرمزگان به مصرف می رسد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی پیمانکار این پروژه تمامی تلاش ها برای تکمیل و راه‌اندازی فاز نخست این طرح با ظرفیت شیرین‌سازی ۲۰۰ هزار متر مکعب آب تا مهر ماه سال جاری در حال انجام است تا آب تولیدی این طرح وارد مدار شود.

وی گفت: در فاز نخست ۵۰ هزار مترمکعب از آب شیرین سازی شده توسط این پروژه برای شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر مورد استفاده قرار می گیرد.

همتی بیان کرد: با وارد مدار شدن این آب شیرین کن و علاوه بر آن با تکمیل دیگر فاز های آب شیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس، آب شهرستان‌های بندرعباس و بندرخمیر به طور کامل از طریق آب شیرین کن ها تامین خواهد شد.

استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی در غرب بندرعباس، در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای آماده سازی و تکمیل این پروژه بزرگ و راهبردی قرار گرفت.