کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت ۸ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۴۱۱ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۲ هزار و ۸۷۵ ریال و هر یورو نیز با ۳۰۴ ریال کاهش ۴۷ هزار و ۱۲۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۳۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۲۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۵ ریال، روپیه هند ۶۰۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۶۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۹۴۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۸۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۶۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۳۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۲۶۳ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۸۳۷ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۱۹ ریال، روبل روسیه ۶۵۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۶۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۳۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۷۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۳۹۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار ۱۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۸۵۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۹۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۳۱ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۳۲۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۲۹۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۷۲۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.