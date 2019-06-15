به گزارش خبرنگار مهر، داوود رفعتی که در کشور لهستان به سر می‌برد، درباره تغییرات قوانین داوری در فصل آینده فوتبال ایران به رادیو تهران، گفت: از ۱۱ تیر امسال قوانین جدید داوری اجرایی می‌شود و تغییرات زیادی داریم. در کلاس‌های توجیهی به داوران آموزش عملی می‌دهیم. از اسفندماه که قوانین جدید از سوی فیفا اعلام شد، آنرا روی سایت فدراسیون فوتبال منتشر کردیم و به باشگاه‌ها هم ابلاغ شد.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درباره تغییر قوانین تاکید کرد: تغییرات که زیاد است و نمی‌شود در عرض ۵ دقیقه توضیح داد. این تغییرات خودش دو سه روز آموزش می‌خواهد. به عنوان مثال در قوانین جدید می‌شود به مربیان و نیمکت نشین ها کارت زرد داد. یا مثلاً قبلاً اگر توپ به داور می‌خورد و وارد دروازه می شد، گل حساب بود ولی الان این گل ها حساب نمی‌شود.

رفعتی در خصوص راه اندازی تکنولوژی کمک داور ویدئویی (VAR) گفت: باید خود باشگاه‌ها همکاری کنند. چندی پیش جلسه‌ای در این ارتباط داشتیم ولی متاسفانه هفت باشگاه بیشتر به جلسه نیامدند و معلوم است خودشان نمی‌خواهند. حتی با یک باشگاه تماس گرفتیم که پاسخ دادند "ما داریم سقوط می‌کنیم؛ چه کسی دنبال VAR است". فراهم کردن زیرساخت این تکنولوژی وظیفه باشگاه‌ها است نه فدراسیون فوتبال. یک نامه دیگر به سازمان لیگ می زنیم تا باشگاه‌ها، جای دوربین‌ها را مشخص کنند و فصل آینده از VAR استفاده کنیم ولی زمان بر است.

وی درباره اینکه به نظر می رسد چندان به استفاده از این تکنولوژی در ایران امیدوار نیست، تاکید کرد: فدراسیون دارد نرم افزارش را تهیه می‌کند. ۸۰ کشور درخواست راه اندازی VAR دارند. ما هم تابستان کلاس آموزشی را شروع می‌کنیم. یکسری چیزها را خود باشگاه‌ها باید فراهم کنند. فدراسیون برای باشگاه‌ها تسهیلات در نظر می‌گیرد.

رفعتی در پاسخ به این سئوال که آیا فدراسیون از نظر مالی توانایی راه اندازی VAR را دارد؟ یادآور شد: امکانات را باشگاه‌ها باید بخرند نه فدراسیون. هزینه این تکنولوژی هم اندازه پول یک بازیکن است. سخت نیست.