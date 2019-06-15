منطقه نمونه گردشگری یام بزرگ ترین فرصت سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مرند، ظهر امروز در جلسه هماهنگی سرمایه گذاری که با حضور قائم مقام سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، معاون استاندار آذربایجان شرقی، برخی مدیران و اعضای شورای اسلامی شهر مرند برگزار شد، با اشاره به پتانسیل‌های مختلف شهر مرند اظهار داشت: یام در ورودی شهر مرند یک منطقه نمونه گردشگری است که با دارا بودن آب وهوای مناسب یکی از بهترین محل‌ها برای سرمایه گذاری است.

حسین کاوه افزود: مرند با داران بودن پتانسیل تولید خشکبار، اما از وجود بازار بزرگ خشکبار محروم است.

وی گفت: تپه شهدای مرند یکی از مناطق مناسب برای احداث پل معلق است، در کنار آن شهرک میلاد نیز احداث شده که یکی از پتانسیل‌های شهر مرند محسوب می‌شود که می‌توان نسبت به ایجاد شهرک مبل و خودرو نیز اقدام کرد.

مراوده اقتصادی مرند و آستان قدس رضوی حرکت مبارکی است

سخنگوی شورای شهر مرند نیز بیشترین فصل مشترک همکاری را اعتماد طرفین دانست و گفت: مرند پتانسیل اقتصادی بسیار بالایی دارد و همکاری با سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، حرکت مبارکی محسوب می‌شود.

محمدتقی طهماسب پور افزود: شرکای بسیاری حاضر به همکاری با شهرستان مرند هستند اما اگر قرار باشد در نیمه راه ما را از قطار اقتصادی پیاده کنند، حاضر به همکاری نخواهیم بود اما به برکت نام امام رضا (ع) همکاری با آستان قدس رضوی، فرصت سرمایه گذاری و تبادلات اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مرند نیز ابراز امیدواری کرد: ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان مرند اثرات این مراودات اقتصادی را ببینند.

فرامرز آخوندی گفت: خاک چینی مرند یکی از پتانسیل‌های مهم سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

مرند در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه برتر کشور است

همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند ابراز داشت: کل سطح اراضی شهرستان ۹۵ هزار هکتار است که از ۵۰ هزار هکتار اراضی آّبی، ۱۲ هزار هکتار آن سطح باغات است.

منوچهر رحمانی افزود: ۴۶۰ هزار واحد دام سنگین و سبک و ۱۲۰ واحد مرغداری در مرند فعالیت می‌کند ۴۲۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و زراعی، دامی در شهرستان تولید می‌شود که ۱۰ درصد تولید تخم مرغ استان آذربایجان شرقی در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه برتر کشور را در اختیار داریم، تصریح کرد: مرند در تولید سالانه ۵۰ هزار تن زردآلو مقام اول استان و سوم کشور را دارد، در آّلبالو، پسته و زعفران و آفتاب گردان مقام اول استان و در تولید سیب رتبه سوم استان را در اختیار دارد.

وی با اشاره به محصولات شیلات در مرند گفت: با فعالیت ۹۱ واحد مزرعه تولید پرورش ماهی سالانه ۲۲۰ تن گوشت ماهی در شهرستان مرند تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند همچنین به جایگاه ویژه زعفران مرند در کشور و دنیا اشاره و تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۹۵ درصد تولید زعفران استان در شهرستان مرند تولید شد.

رحمانی عنوان کرد: ۱۸۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران در مرند است که متوسط ۴ کیلوگرم زعفران خشک در هر هکتار تولید می‌شود.

وی در پایان گفت: ۳۳۵ هکتار زمین کشت پسته در شهرستان مرند وجود دارد که ۱۲۰ هکتار پسته بارور بوده و سالانه بیش از ۱۲۰ تن پسته تولید می‌شود که از مرغوبیت خاصی برخوردار است.

طرح جامع توسعه امامزاده سید احمد (ع) مرند نیازمند اعتبار است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرند نیز در این جلسه اظهار داشت: طبق آمار سازمان اوقاف کشور، امامزاده سید احمد (ع) مرند یکی از ۱۰ امامزاده شاخص کشور در کنار حضرت عبدالعظیم حسنی و تنها امامزاده شاخص شمالغرب کشور است.

حجت الاسلام رحیم اختیاری با بیان اینکه توسعه امامزاده سید احمد (ع) مرند مغفول واقع شده است، تصریح کرد: کلنگ طرح جامع توسعه امامزاده با حضور مسئولان سازمان اوقاف به زمین زده شد اما با مشکل اعتباری مواجه هستیم.

وی با اشاره به نصب ضریح جدید حرم مطهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲ میلیارد تومان در اجرای طرح جامع این امامزاده هزینه شده اما هنوز این طرح نهایی نشده است.