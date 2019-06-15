ضریب پرداخت الکترونیکی به ۶۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار بانک مرکزی، پرداخت الکترونیک و خدمات مبتنی بر کارت نقش مهمی در تسویه و نقل و انتقالات مالی روزانه کسب و کارها و شهروندان را ایفا می‌کند که توسعه آن ضمن تسهیل استفاده از خدمات پرداخت از جمله خرید کالا به رونق کسب و کارها کمک می‌کند؛ در همین راستا توسعه پرداخت الکترونیک در کشور یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی بوده که با جدیت دنبال شده و امروزه نتیجه این اقدامات، گسترش بسیار زیاد ابزارهای پذیرش و حجم بالای تراکنش در شبکه پرداخت کشور است که امور انتقال وجه را برای مردم تسهیل کرده است.

بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب استفاده از کارت‌های بانکی الکترونیک نسبت به استفاده از اسکناس تا پایان ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۹.۱ درصد بوده که گزارش‌ها حاکی از افرایش ضریب استفاده از کارت بانکی نسبت به اسکناس به ۶۲ درصد تا پایان سال ۹۷ بوده است.

از مهمترین دلایل رشد استفاده از خدمات مبتنی بر کارت و افزایش ضریب نفوذ پرداخت الکترونیک باید به توسعه زیرساخت پرداخت الکترونیک در کشور، افزایش فرهنگ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک و کارت به جای اسکناس و فراگیری بالای ابزارهای پذیرش به خصوص دستگاه‌های کارتخوان و حجم بالای آن‌ها اشاره داشت که سبب شده تا کارت بانکی و خدمات پرداخت الکترونیک نقش مهمی در نقل و انتقالات مالی روزانه مردم و کسب و کارها را بر عهده داشته باشد و این زیرساخت در مسیر رشد باشد.