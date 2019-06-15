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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳

کارگروه تنظیم بازار تصویب کرد

دریافت ۴۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت ریالی از کره، چای و حبوبات وارداتی

دریافت ۴۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت ریالی از کره، چای و حبوبات وارداتی

براساس مصوبه کارگروه ملی تنظیم بازار کشور،از کره،حبوبات،چای و کاغذ وارداتی که بعد از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ ازگمرکات کشور ترخیص شوند،به ازای هردلار، ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت ریالی اخذ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی، تاریخ اخذ مابه التفاوت ریالی از کالاهای اساسی و ضروری که گروه ارزی آنها به گروه چهارم انتقال یافته را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به طرح تصمیمات کمیته، بند ۳-۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار کشور مورخ سیزدهم خردادماه ۱۳۹۸، مقرر شد دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴,۸۰۰ تومان از محموله‌های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی شود.

براین اساس محموله‌های ترخیص شده قبل از ۱۸ خردادماه نیز با ارز ۴,۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

کلامی در نامه خود به کسرایی پور خواستار ابلاغ مصوبه تنظیم بازار به بانک‌های عامل و گمرک شده است.

کد مطلب 4640869

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