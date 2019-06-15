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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

توصیه سناتور گراهام به جنگ طلبان آمریکایی؛

برای ترساندن کره شمالی و ایران به ونزوئلا حمله کنید

برای ترساندن کره شمالی و ایران به ونزوئلا حمله کنید

سناتور «لیندسی گراهام» از دولت آمریکا خواست تا برای وادار کردن کره شمالی و ایران به قبول خواسته‌های واشنگتن، به ونزوئلا حمله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سناتور گراهام به «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده تا به وسیله حمله به ونزوئلا گزینه نظامی را در قبال کره شمالی و ایران به روی میز بازگرداند تا از این طریق این دو کشور ترسیده و با خواسته‌های آمریکا همراه شوند.

گراهام که با فاکس نیوز گفتگو می‌کرد در ادامه افزود: به کوبا اولتیماتوم بدهید. بدون کوبا مادورو یک روز هم دوام نمی‌آورد. به کوبا بگویید که از ونزوئلا خارج شود. همانگونه عمل کنید که ریگان در گراندا عمل کرد. گزینه نظامی را روی میز قرار دهید.

وی در خصوص اینکه دولت ترامپ چگونه می‌تواند سیاست‌های خود را بهتر دنبال کند، گفت: از حیات خلوت خود آغاز کنید. ونزوئلا را درست کنید آنگاه همه شما را جدی می‌گیرند. ایران و کره شمالی زمانی که ونزوئلا در جای خود قرار بگیرد درست عمل می‌کنند.

کد مطلب 4640870
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
      0 1
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      اگه به ونزوئلا حمله کردین و شکست خوردین چی؟!
    • ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
      0 0
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      احمقهای با رتبه پرفسوری در حماقت
    • ایران آباد IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
      0 0
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      تفکرات کودکانه آمریکایی ها تا کجا ادامه دارد این آقای سناتور اگر می خواهد به صحت گفته خود واقف شود با نظامیان خود صحبت کند

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