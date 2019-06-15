تورم تولیدکننده زراعت و دامداری ۴۸ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت های متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی، … و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفاً ناشی از فعالیت کشاورزی باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و … حذف شود. این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده‌فروشی می توان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری سایر قیمت ها تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی پرداخت.

آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ١٣٥٣ آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی به طور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ اختصاص دارد.

بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با ۳۶۲.۷ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴٧.٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص گروه زراعت و باغداری در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۵۸.۳ است که نسبت به سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه غلات در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۲۹.۱ است که نسبت به سال قبل ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه سبزیجات در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۹۲.۸ است که نسبت به سال قبل ۵۱.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۸۱.۷ است که نسبت به سال قبل ۵۴.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در سال ١٣٩٧ برابر با ۲۸۶.۳ است که نسبت به سال قبل ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص گروه دامداری سنتی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۷۲.۱ است که نسبت به سال قبل ۵۳.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۹۱.۰ است که نسبت به سال قبل ٧١.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۷۲.۴ است که نسبت به سال قبل ۵۶.۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه گوسفند و بره در سال ١٣٩٧ برابر با ۴۱۳.۵ است که به نسبت به سال قبل ۷۳.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۲۷.۲ است که نسبت به سال قبل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است.

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