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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

رئیس جهاد کشاورزی بافت:

کشتارگاه طیور در بافت افتتاح می شود

کشتارگاه طیور در بافت افتتاح می شود

بافت - رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بافت از کشتارگاه طیور در بافت طی خرداد ماه خبر داد و گفت: این پروژه برای ۶۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۲۰ نفر اشتغال غیرمستقیم دارد.

احمد کریمی گوغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳ پروژه کشاورزی مورد بازدید قرار گرفت که ۸۰ درصد این پروژه‌ها به زودی افتتاح می شود.

وی بیان کرد: در این بازدید مصوب شد ۴۰۰ هکتار آبیاری کم‌فشار در پنج روستا اجرا شود که با تصویب پنج میلیون تومان برای هر هکتار حدود دو میلیارد تومان با اجرای این پروژه در منطقه هزینه خواهد شد.

کریمی گوغری گفت: پروژه کشتارگاه طیور شهرستان بافت که در سال ۹۵ شروع شد بود در خردادماه امسال به مناسبت هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بافت ادامه داد: ظرفیت کشتارگاه هر ساعت چهار هزار قطعه طیور است و ۶۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۲۰ نفر اشتغال غیرمستقیم دارد.

وی بیان کرد: حدود ۱۵ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است و همچنین این پروژه در راستای زنجیره تولید است که در آینده تولید خوراک دام و طیور را به این زنجیره تولید اضافه خواهیم کرد.

کد مطلب 4640880

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