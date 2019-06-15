دلیل دعوت نکردن برخی بازیکنان به تیم ملی بسکتبال فقط فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای آماده سازی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۹ چین از امروز شنبه در محل تالار بسکتبال آزادی آغاز شد.

در حاشیه این اردو مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال در جمع خبرنگاران گفت: تمریناتی که از امروز آغاز شده به صورت مستمر تا ۴-۵ هفته آینده ادامه خواهد داشت و بعد از آن دیدارهای تدارکاتی خود را آغاز می‌کنیم. برای این منظور سه اعزام برون مرزی خواهیم داشت که به صورت متوالی انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه اردوهای برون مرزی تیم ملی بسکتبال در کشورهای پرتغال، روسیه و یوان برگزار می‌شود، اظهار داشت: در هر یک از این کشورها برگزار کننده ۳-۴ دیدار خواهیم بود که در قالب تورنمنت‌های بین المللی انجام می‌شود. اعزام دیگری هم داریم که به کشور چین انجام می‌شود. ۱۰ روز پیش از آغاز جام جهانی عازم چین می‌شویم و در تورنمنت بین المللی این کشور با ۲-۳ تیم منتخب در جام جهانی دیدار خواهیم داشت سپس به شهر محل برگزاری مسابقات می‌رویم تا دیدارهای خود را در جام جهانی آغاز کنیم.

شاهین طبع با بیان اینکه این تیم تا زمان آغاز مسابقات جام جهانی زمان کافی در اختیار دارد، تصریح کرد: تیم ملی سال گذشته هر دو سه ماه یک بار در کمپ تمرینی حضور داشت. از طرفی لیگ برتر تا ۱۶ اردیبهشت ماه ادامه داشت به همین دلیل به نسبت همیشه استراحت بیشتری به بازیکنان دادیم تا بتوانند در شرایط بهتری وارد تمرینات شوند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: البته طی این مدت شرایط بازیکنان را زیر نظر داشتیم. فدراسیون بسکتبال برگزار کننده کمپ‌های تمرینی بود که بعضاً ملی پوشان هم در آن شرکت می‌کردند. در مجموع نسبت به شرایط بازیکنان اشراف کامل داریم و فکر می‌کنم طی چند جلسه بتوانیم به شرایط مورد نظر برسیم.

وی تأکید کرد: دلیل دعوت نشدن برخی بازیکنان به اردوی تیم ملی بسکتبال صرفاً مسائل فنی بوده ونه مسائل دیگری که از آن یاد می‌شود. وی گفت: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته نفراتی را دعوت کردیم که احساس می‌کردیم می‌توانند کمک حال ما باشند. سایر بازیکنان صرفاً به خاطر مسائل فنی به اردو دعوت نشده‌اند.