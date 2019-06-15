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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

برای رفع محرومیت مناطق محروم؛

دانشجویان جهادی با روش های جذب مشارکت و منابع مردمی آشنا می شوند

دانشجویان جهادی با روش های جذب مشارکت و منابع مردمی آشنا می شوند

سازمان بسیج دانشجویی کشور دوره «حمات» را با هدف آموزش اصول و روش های جذب منابع مردمی و مشارکت های مردمی ویژه دانشجویان جهادی ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت جهادسازندگی سازمان بسیج دانشجویی با همکاری مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی، دوره تخصصی حمات را ویژه دانشجویان جهادی برگزار می‌کند.

گروه‌های جهادی به عنوان مجموعه‌های خودجوش مردمی، متعهد و انقلابی، در مقاطعی از ایام سال اقدام به خدمت رسانی به محرومان و مستضعفان جامعه و کمک به رفع محرومیت مناطق محروم می‌کنند، بدیهی است این خدمات با اتکا به منابع مردمی تداوم و استمرار پیدا کرده و رشد و پیشرفت این حرکت در گرو بهره گیری از این ظرفیت مردمی است.

از همین رو دوره تخصصی حمات با هدف آموزش اصول و روش‌های جذب منابع مردمی و مشارکت‌های مردمی با حضور اساتید با تجربه و متخصص و با شرکت گروه‌های توانمند و برتر هر استان در تاریخ ۱۳ و ۱۴ تیرماه با محورهای زیر برگزار خواهد شد.

محورها:

الگوهای تأمین منابع مالی

آشنایی با ظرفیت دستگاه‌های متولی در حوزه محرومیت زدایی برای تعامل با گروه‌های جهادی

اصول و مبانی مشارکت با خیرین و روابط عمومی

آشنایی با احکام و فقه جذب و هزینه کرد منابع مردمی

اهمیت و روش‌های استفاده از رسانه و فضای مجازی در جلب مشارکت‌های اجتماعی

بیان تجربیات گروه‌ها و خیریه‌های توانمند در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی

آموزش اصول جمع سپاری ( Crowdfunding & Crowdsourcing )

آموزش روش‌های افزایش بهره وری و مدیریت منابع

رفتارشناسی خیرین و نیکوکاران

بررسی مدل‌های موفق جلب مشارکت‌های اجتماعی در جهان و دسته بندی خیریه‌ها

دانشجویان جهادی برای ثبت نام و بهره مندی از این دوره آموزشی به آدرس پایگاه اطلاع رسانی جهادگرانی به نشانی jahadgaran.org مراجعه کنند.

کد مطلب 4640883
زهرا سیفی

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