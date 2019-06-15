صدور ۱۱ گواهینامه معیار مصرف انرژی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، محمد امان بایی اظهار کرد: جلسه کمیته علائم به منظور بررسی گزارش های بازرسی انرژی واحدهای تولیدی و سوابق و مدارک آنها و در راستای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با حضور نماینده شرکت گاز، شرکت بازرسی تدبیر انرژی و مدیران انرژی واحدهای تولیدی در اداره کل استاندارد گلستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۱۱ گزارش بازرسی انرژی در فرایندهای تولید صنایع لبنی، کمپوت و کنسرو، روغن نباتی، آجر و اوراق فشرده چوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و منجر به صدور گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای تمامی آنها شد.

امان بایی ضمن اظهار این مطلب که سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اقداماتی انجام داده که تدوین استانداردهای معیار مصرف انرژی یکی از این اقدامات است، افزود: تعداد استانداردهای معیار مصرف انرژی برای صنایع انرژی بر ۳۹ مورد است که ۳۱ مورد آن اجباری است.