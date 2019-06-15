درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های جودو قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، هشتمین دوره رقابت‌های قهرمانی پیشکسوتان کشور ۲۳ و ۲۴ خردادماه در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار و تیم استان یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز کسب کرد.

در رده سنی ۵۵ تا ۵۹ و در وزن ۶۰ کیلوگرم علی ابراهیمی مدال طلا، رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال و در وزن ۱۰۰ کیلوگرم عباس جعفری مدال نقره، رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال در وزن ۸۱ کیلوگرم فرهاد فرامرزی مدال برنز و رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال در وزن ۱۰۰ کیلوگرم افشین کوهی مدال برنز را به گردن آویختند.

رسول مرادی به عنوان سرپرست تیم جودو استان را در این مسابقات همراهی می‌کرد.