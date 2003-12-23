با قلعه نويي وهيچكس ديگر مشكل ندارم

اصغرحاجيلو سرپرست تيم فوتبال استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" اظهار داشت: قلعه نويي دستورداده تا از حضورستاردرتمرين جلوگيري شود، درحال حاضر نيزدنبال يك فرصت مناسب هستيم تا اين شرايط بگذرد وبعد ازآن فكر مي كنم مشكلات حل خواهد شد.

وي درادامه درمورد شايعه اختلاف اوبا قلعه نويي تاكيد كرد: من مشكلي بااميرنداشته وبه لطف خدا دراين دنيا نه تنهابااوبلكه با هيچكس ديگري مشكل ندارم.

حاجيلو درخصوص سفر استقلال به آلمان يادآورشد: كارهاي حضورتيم درآلمان نيزدرحال انجام است وطبق برنامه كارها پيش خواهد رفت.

وي درخصوص آخرين وضعيت مجاهد خضيراوي تصريح كرد: اوبايد براي عقد قرارداد دوباره به باشگاه بازگردد ودراين مدت كه دوران محكوميت را مي گذرانده عضو باشگاه نبوده واين ايام جزئي ازمدت قرارداد اوبا باشگاه منظورنمي شود. اين مساله اي است كه مجاهد ازآن خبرنداشت.