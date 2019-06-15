اجرای سیستم مدیریت فشار آب در ۴۵ روستای استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انصاری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه پس از مطالعه بر روی سرانه تولید و مصرف آب شرب، حوادث شکستگی و وضعیت شبکه‌های توزیع در چندین روستا، اجرای سیستم مدیریت فشار در اوایل سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت، گفت: بدین منظور با انجام مطالعات اولیه بر روی این سیستم، روستای شورین از توابع شهرستان همدان به عنوان پایلوت انتخاب شد.

وی افزود: در ابتدا با نصب فلومتر لاگردار در خروجی مخزن روستا و سنسور فشار در داخل شبکه توزیع و ثبت دقیق اطلاعات حوادث شکستگی در شبکه، مطالعات اولیه آغاز و مدل سازی هیدرولیکی شبکه انجام و ضرورت اجرا و محل نصب شتر فشارشکن مشخص شد.

انصاری با اذعان به اینکه در این پروژه از شیرهای فشارشکن دو زمانه که قابلیت تنظیم فشار شب و روز را به صورت مستقل در زمان و مقدار قابل تنظیم را دارند استفاده شد، عنوان کرد: بر همین اساس اجرای طرح مطابق نقشه استاندارد عملیاتی شد.

وی توضیح داد: بر اساس سنجش میزان اثربخشی پروژه و مشخص شد میزان مصرف مشترکین ۱۰.۸، تعداد حوادث ۳۶ درصد، میزان هدر رفت ناشی از آنها ۵۳ درصد، میزان برداشت از منابع تأمین به میزان ۲۸ درصد کاهش یافت.

رئیس اداره مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ همچنین عنوان کرد: پیرو اجرای موفق پروژه فوق، در همایش استانی مدیران و بهره برداران شرکت آبفار، طرح معرفی شد و با انجام مطالعات مربوطه ظرف مدت ۲ سال در ۴۴ روستای دیگر، سیستم مدیریت فشار اجرا گردید که در نهایت منجر به کاهش ۲۳ درصدی برداشت از منابع زیرزمینی این روستاها گردید.

وی درنهایت با بیان اینکه از سال ۹۶ تا کنون سیستم مدیریت فشار در ۴۵ روستای استان اجرا شده است گفت: کاهش تعداد حوادث شکستگی در شبکه، کاهش هدر رفت آب، کاهش میزان مصرف مشترکین و کاهش میزان برداشت از منابع تأمین آب اشاره کرد.