به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی صبح شنبه در همایش انتقال آب دریای خزر به سمنان به میزبانی سالن امیر کبیر دانشگاه این شهر ضمن بیان اینکه تصویب قوانین در حوزه آب بر عهده حاکمیت است و نه یک استان و یک منطقه از کشور، بیان کرد: آب یک موضوع حاکمیتی است که برای آن قوانین مختلفی وضع شده است.

وی با بیان اینکه امروز انتقال آب به سمنان ضرورت دارد، افزود: شرایط کشور از لحاظ رشد و توسعه بسیار فراهم است و وسعت، ذخایر، نیروی انسانی و … شاخص‌های آن است اما در کل کشور به دلیل کمبود آب، استفاده از ظرفیت‌های موجود با کُندی صورت می‌گیرد، این ظرفیت‌های عظیم موجود به دلیل همین کمبود آب به درستی استفاده نمی‌شوند و همین شرایط شاید به صورت شدیدتر، در استان سمنان وجود دارد.

خشکسالی چالش اصلی

عضو خانه ملت با بیان اینکه به دلیل خشکسالی در کشور ما امروز چالش‌های فراوانی در حوزه آب وجود دارد، تاکید کرد: این چالش‌ها به خصوص در دوره دهم مجلس و سال ۹۷ در صحن علنی و در کمیسیون‌ها و حتی خارج از مجلس و در استان‌های مختلف روز به روز در حال تشدید شدن بود.

همتی بیان کرد: نزولات الهی که سال گذشته داشتیم شدت تشدید چالش‌ها را کاهش داد و استان‌هایی که جلوی بسیاری از رودخانه‌ها و مسیرهای آبی را می‌گرفتند، حالا با مازاد آب روبرو شده و مایل به انتقال هم هستند اما به هر حال باید گفت چالش‌های خشکسالی از بین نرفته و کماکان به صورت بالقوه وجود دارند.

وی افزود: در هر زمینه‌ای از جمله آب، اگر چالش‌هایی وجود دارد، باید دنبال راه حل برای آنها باشیم در سه سال اخیر برای اینکه به این چالش‌ها دچار نشویم و مانعی برای توسعه کشور ایجاد نشود، مبنا را قانون و کار کارشناسی قرار داده ایم یعنی در هر موضوعی که تنش و پیچیدگی وجود دارد وقتی به قانون و کار کارشناسی رجوع کنیم بسیاری شأن رفع می‌شوند.

قانون منشأ کار

نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس بیان کرد: در قانون اساسی خوشبختانه حکم صریحی درباره استفاده از انفال وجود دارد از جمله در اصل ۴۵ قانون آمده که آب یک موضوع حاکمیتی است یعنی تصمیم گیری درباره آن در هر جای کشور، بر عهده حاکمیت محسوب می‌شود و نه فردی، شهری، استانی و … چرا که آب یک بحث پایه و استراتژیک است.

همتی با بیان اینکه در قانون توزیع عادلانه آب نیز به صورت مفصل درباره این موضوع بحث شده است، ادامه داد: همه موارد و مسائلی که ممکن است بین استان‌ها در سطح کشور شکل گیرد در قانون توزیع عادلانه آب ذکر شده است.

وی افزود: پیگیری انتقال آب دریای خزر نیز در چارچوب قانون و کار کارشناسی پیگیری می‌شود و به همین دلیل است که کار به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است چراکه بسیاری معتقد بودند که این طرح نمی‌تواند مصوبه محیط زیست و بودجه و… را اخذ کند که با کمک خدای متعال این امر اتفاق افتاد.

سمنان دارای ظرفیت فراوان

عضو خانه ملت با بیان اینکه ظرفیت‌هایی که در استان سمنان وجود دارد، بسیار است، گفت: سمنان از لحاظ جمعیت هفتمین، از لحاظ منابع معدنی ششمین و از لحاظ نیروی انسانی متخصص در زمره استان‌های شاخص هستیم که برای مثال باید گفت نرم استاد به تعداد دانشجو در این استان سه برابر نرم کشوری است همچنین سمنان به لحاظ استراتژیک، در مسیر چهار راه شمال شرق کشور قرار دارد که مجموع این عوامل، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان را می‌سازد.

همتی با بیان اینکه شرایط سمنان بسیار حساس است چرا که می‌تواند نقش اساسی را در حوزه پدافند غیرعامل به لیل مجاورت با پایتخت، ایفا کند، تاکید کرد: سمنان در واقع لنگرگاه و نقطه ثقل پدافند غیرعامل در کشور است که با شرایط کنونی کشور، قطعاً این موضوع باید در اولویت برنامه‌های خودمان قرار دهیم.

وی افزود: آمایش‌های سرزمینی نشان می‌دهند که استان سمنان با کمبود حداقل ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال مواجه است که این امر به مانعی برای ادامه روند توسعه بدل شده است. ما برای تأمین منابع پایدار آب، از چشمه‌ها، چاه‌ها قنوات و سدهای مختلف استفاده می‌کنیم اما باید در راستای انتقال آب خزر به استان نیز مبادرت ورزیم چرا که این استان با کمبود شدید آب روبرو است.

دغدغه محیط زیست محترم است

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، بعضاً مطرح می‌شود که انتقال آب خزر به سمنان بنا به دلایل سیاسی و زادگاه دو رئیس جمهور، اجرایی شده که در پاسخ باید گفت خیر؛ اینگونه نیست، گفت: سوابق این طرح موجود است طرح مورد نظر از قبل پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطرح شد و در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی نیز به طور جدی مطرح شد اما مصوب نشد بنا براین طرح انتقال آب به دلایل سیاسی اجرا نمی‌شود.

دیگر بحث در اجرای طرح، نگرانی‌های محیط زیستی است و ما به این امر احترام می‌گذاریم همچنین باید گفت بهترین مصوبات زیست محیطی به خصوص در حوزه جنگل‌ها در مجلس دهم اتفاق افتاده و لذا باید گفت نگاه مجلس به موضوع محیط زیست بسیار نگاه خوبی است. محیط زیست دغدغه همه محسوب می‌شود و به طور ویژه در مجلس این امر مورد توجه است.

وی افزود: حجم دریای خزر ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب است، حجمی که می‌خواهد برداشت شود قریب به ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال است یعنی یک ۴۰۰ هزارم آب موجود که میزانی بسیار ناچیز محسوب می‌شود. لذا نگرانی از اینکه قرار است با این حجم ناچیز برداشت حجم آب خزر کاهش یابد، بسیار نادرست است. مضافاً اینکه حجم ورودی رود ولگا ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب است. از طرف دیگر کشورهای منطقه به دنبال امضای معاده ای برای گسترش آب راه اتصالی خزر به دریای سیاه هستند که این امر هم می‌تواند نگرانی‌های موجود درباره خزر را کاهش دهد.