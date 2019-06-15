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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان کیار خبر داد

دستگیری شکارچی غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری

دستگیری شکارچی غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان کیار از دستگیری شکارچی غیر مجاز و کشف یک قبصه اسلحه شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، صادق محمدی بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی با اسلحه غیر مجاز اقدام به شکار حیوانات کمیاب در مناطق حفاظت شده کرده است و آنها را در منزلش مخفی کرده است موضوع در دستور مأموران قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از هماهنگی قضائی یک نفر شکارچی غیر مجاز شناسایی و در یک اقدام ضربتی وی را در منزلش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم، مقدار ۲۰ کیلو گرم گوشت شکار حیوانات کوهی به همراه دو رأس سر بز کوهی و لاشه حیوانات و یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز کشف، تصریح کرد: متهم پس از اقرار به شکار غیر مجاز تحویل مراجع قضائی شد.

وی ادامه داد: کسانی که به هر طریقی اقدام به شکار حیوانات وحشی کنند طبق قوانین زیست محیطی با آنان برخورد قضائی قاطع صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4640907

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