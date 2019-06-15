۲۳ هکتار از مراتع دماوند طی ۲ روز اخیر طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از وقوع حریق در ۲۳ هکتار از مراتع این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی گرم شدن هوا و بی احتیاطی از سوی برخی گردشگران متأسفانه شاهد ۲ مورد آتش سوزی طی دو روز گذشته بودیم که یک مورد در مراتع حصار به میزان ۳ هکتار و مورد بعدی در مراتع اصلان به مساحت حدودی ۲۰ هکتار به وقوع پیوست.

وی در همین ارتباط افزود: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی فوراً عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند به محل حادثه اعزام شدند که با توجه به صعب العبور بودن منطقه و وزش باد عملیات اطفا با مشکل روبرو شد که بالاخره پس از چندین ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی آتش سوزی منطقه اطفا و مهار شد.

حجتی از عموم مردم و گردشگران درخواست کرد: در هنگام مراجعه به طبیعت نکات ایمنی را رعایت کنند و از روشن کردن آتش به جد خودداری کرده و اگر چنانچه اقدام به روشن کردن آتشی کردند حتماً قبل از ترک محل اقامت از خاموش شدن آن مطمئن شوند.

این مقام مسئول همکاری و همیاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان را در خصوص مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی بسیار مهم دانست و اظهار داشت: جنگل‌ها و مراتع جزو انفال و متعلق به همه مردم است که از همین رو ضرورت ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌ها در مواقع اضطراری با مجموعه منابع طبیعی در عملیات اطفا حریق همکاری کنند.

وی یادآور شد: شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی برای اطلاع از هرگونه آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار عموم مردم می‌باشد.