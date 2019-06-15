نمایشگاه عکس «اینجا» در شیراز افتتاح شد

زهره صحت در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه شامل ۲۳ عکس با سایزهای مختلف و بیشتر سیاه و سفید است.

وی با اشاره به موضوع نمایشگاه نیز گفت: موضوعات عکس‌ها تأثیری است که آدم‌ها می‌توانند بر محیط اطرافشان داشته باشند و در واقع آن معماری که به دست انسان‌ها ایجاد و تخریب و یا اصلاح می‌شود.

این عکاس شیرازی گفت: این مجموعه غیر پیوسته بوده که در سال‌های مختلف گرفته شده و بر اساس آن تعلق ذهنی من عکاسی شده است.

نمایشگاه عکس اینجا در گالری وصال شیرازی از تاریخ ۲۴ تا ۳۱ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان عموم علاقه مندان است.‌