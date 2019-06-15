به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در همایش «تیم های درمانی و بهداشتی هلال احمر در حج» که صبح امروز در سازمان حج و زیارت برگزار شد، گفت: امیدواریم برگزاری این همایش منجر به خدمت رسانی شایسته به حجاج شود. از زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری حج از جمله تیم های پزشکی و درمانی قدردانی می کنیم. اما خدمت رسانی به حجاج باید به بهترین صورت انجام شود.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در کنار سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری به خدمت رسانی به حجاج خواهد پرداخت. امسال نیز به ازای هر ۳۰۰ زائر یک پزشک داریم و انتخاب پزشکان نیز از میان داوطلبانی که سابقه حضور در حج را داشته اند، انجام شده است. امیدواریم هلال احمر بتواند در حوزه کاهش آلام وظایف خود را انجام دهد.

پیوندی تصریح کرد: با توجه به وظیفه هلال احمر مبنی بر رسیدگی به مسائل درمانی ایرانیان خارج از کشور، در تمامی شرایط نسبت به این وظیفه اقدام خواهند کرد و جمعیت هلال احمر بعد از ژاپن به‌عنوان یکی از موفق ترین جمعیت های هلال احمر است.

وی خاطرنشان ساخت: در حج سال گذشته تلفات حجاج به یک دوم کاهش یافت و باید تلاش کنیم تا تلفات به صفر رسد. هرچند امسال حجاج از میانگین سنی بیشتری برخوردارند اما باید رسیدگی به آنها نیز بیشتر شود تا شاهد تلفات نباشیم.