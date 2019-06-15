به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه جمعه در کیلومتر ۳۰ محور سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داد و در پی آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ به دلیل تجاوز به چپ با پراید برخورد کرد که در این حادثه پنج تن مجروح شدند.

وی افزود: همچنین در حادثه دیگری که حوالی ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه جمعه رخ داد بر اثر عدم رعایت حق تقدم از سوی سواری پراید و برخورد آن با سمند در محور سنگر استان گیلان ۵ تن مجروح شدند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از برخورد و حریق یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حامل سوخت بنزین با وانت زامیاد در کیلومتر ۶۰ محور لار جهرم استان فارس خبر داد و گفت: در این حادثه که حوالی ساعت ۸:۱۵ جمعه به دلیل تجاوز به چپ کامیون کشنده رخ داد متأسفانه هر دو خودرو دچار حریق شده و پنج تن جان باختند.

وی به دو حادثه اتوبوس اشاره کرد و گفت: در حادثه اول که حوالی ساعت ۲:۲۰ بامداد جمعه در آزادراه زنجان تبریز بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس رخ داد متأسفانه ۲ تن کشته و شش تن مجروح شدند.

به گفته رحمانی علت این حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام شده است.

وی افزود: همچنین در حادثه دیگری که حوالی ساعت ۷:۲۰ جمعه در کیلومتر ۱۰ آزادراه قم تهران بر اثر تغییر مسیر ناگهانی سواری رنو و برخورد آن با اتوبوس ولوو رخ داد یک نفر مجروح شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: در نخستین دقایق روز جمعه نیز در کیلومتر ۱۱۰ محور یزد طبس در استان یزد بر اثر انحراف به چپ یک دستگاه سواری پژو روآ و برخورد آن با سمند ۴ تن کشته و ۳ تن مجروح شدند.