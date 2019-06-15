امنیت در مرزهای کردستان و تمامیت آن خط قرمز نیروهای نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سردار محمدحسین رجبی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده لشکر ۲۲ بیت المقدس استان که با حضور سردار محمدتقی اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید شهدا (ع) شمال‌غرب ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروزه تولید کننده دانش نظامی و تفکر عملیاتی حاکم بر دنیا تفکراتی است که ایران بر دنیا عرضه می‌کند، اظهار داشت: دشمنان مجبورند ساختار، سازمان و تفکرات نظامی خود را براساس این محورها تنظیم کنند و توانستیم با سطح آمادگی رزمی نگرانی ویژه ای برای دشمنان ایجاد کنیم که نشان از قدرت نظامی نیروهای مسلح کشور است.

وی با بیان اینکه کشور آمادگی دفاع در برابر هر نوع تهدید نظامی را دارد، افزود: از برکات هشت سال دفاع مقدس رشد خلاقیت و خوداتکایی و خودباوری در نیروهای مسلح بود و بنا به فرمایشات معظم رهبری یکی از راهکارهای مقابله با تهدیدات نظامی راهبرد بروزرسانی ساختار و سازمان است که نیروهای نظامی ما نیز هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ ساختاری و سلاح‌ها به روز هستند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با بیان اینکه دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای بیان فداکاری و رشادت‌های ملت نستوهی است که در برابر زیاده خواهان نظام سلطه ایستادند، ادامه داد: انقلاب اسلامی با تشکیل خود به تعبیری یک تغییر در محاسبات و معادلات سیاسی و نظامی را در دنیا رقم زد و دشمنانی که اهداف و منافع خود را در ایران تعریف کرده بودند با شکل گیری نظام که برگرفته از الگوی حکومتی پیامبر بود احساس تهدید کردند.

رجبی نامگذاری روز ارتش، تشکیل بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران به فرموده حضرت امام خمینی (ره) را یک تغییر مثال زدنی که در دنیا بی نظیر بود دانست و یادآور شد: با وجود تهدیدات متعدد از سوی دشمنان نظام تاکنون هیچکدام نتوانستند علیه نظام اقدامی موفقیت آمیز انجام دهند بلکه هر توطئه ای از سوی دشمنان سبب اعتلای نظام و نیروهای مسلح شده است.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه‌های نظامی متکی به نیروهای درونی بوده و هیچ نیازی به تجهیزات و سلاح سایر ممالک ندارند و دشمنان نیز امروزه آمادگی نظامی کشور را مورد هدف قرار داده اند در حالی که توان نظامی ایران بسیار قوی است.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سپاه در محرومیت‌زدایی مناطق محروم به دولت کمک کند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

رجبی بر تقویت آمادگی‌های اعتقادی و باورهای دینی نیروها تاکید کرد و اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای این امر مهم در حوزه‌های مختلف لشکر ۲۲ بیت‌المقدس استان انجام و اجرایی شود.