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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۰

با هدف تبیین سبک زندگی اسلامی؛

جشن تابستانی ورامین با اجرای گروه همخوانی آل یاسین برگزار می شود

جشن تابستانی ورامین با اجرای گروه همخوانی آل یاسین برگزار می شود

ورامین- سرپرست گروه همخوانی آل یاسین ورامین از اجرای سرود در جشن تابستانی این شهرستان با هدف تبیین سبک زندگی اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای سرود در جشن تابستانی ورامین با هدف تبیین سبک زندگی اسلامی خبر داد و اظهار داشت: تمرین‌های فشرده اعضای گروه طی هفته‌های گذشته، به جهت اجرا در جشن‌های تابستانی انجام شده و یکایک اجراهای آتی را فرصتی برای تبیین سبک زندگی اسلامی رهبر فرزانه انقلاب می‌بینیم.

وی ادامه داد: گمشده جامعه ما اخلاق است و ان شاالله قصد داریم با اجرای آثار هنری جذاب با مفاهیمی از جمله صداقت، احترام به والدین، کسب حلال، یاد مرگ، فضای مجازی و عفاف و حجاب، مردم عزیز حاضر در جشن‌های تابستانی را غافلگیر کنیم.

سرپرست گروه همخوانی آل یاسین ورامین تاکید کرد: دشمنان قسم خورده ما از طریق فضای مجازی و ماهواره با ورود به منازل، هیچ حریمی برای تهاجم فرهنگی قائل نبوده و دلسوزان فرهنگی به ویژه فعالان عرصه هنر هم باید با ظرافت خاصی به نجات نوجوانان و جوانان فکر کنند.

نجفی بیان داشت: همانند سال‌های گذشته، تابستان پرکاری را برای گروه آل یاسین پیش بینی می‌کنیم و امیدواریم اثرگذاری لازم بر مخاطبان گرامی را داشته باشیم.

کد مطلب 4640933

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