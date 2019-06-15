مدارس استان بوشهر با استانداردهای ملی و فراملی ساخته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست هم اندیشی شورای تعلیم و تربیت استان بوشهر با اشاره به اهمیت استراتژیک آموزش و پرورش اظهار داشت: همه کشورها در طول تاریخ درصد بالای موفقیت و اقتدار خود را مرهون حوزه آموزش و پرورش هستند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آموزش و پرورش معمار شخصیت منابع انسانی یعنی ثروت واقعی یک کشور است افزود: اگر یک کشور آموزش و پرورش قوی داشته باشد آن کشور در تمام ابعاد تمدنی موفق خواهد بود و اگر آموزش و پرورش ضعیف باشد رسیدن به تمدن در آن مقدور نیست.

صفایی بوشهری ادامه داد: آموزش و پرورش بنیادی‌ترین مؤلفه‌های قدرت استراتژیک یک نظام است به همین دلیل در شرایط کنونی باید آموزش و پرورشی قوی در همه عرصه‌های آموزشی، تربیتی و بصیرتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش باید سعی در علاقه مندی دانش آموزان به درس را داشته باشد و فضای پژوهشی را برای این گروه مهیا کند و باید دانش آموز در تربیت، تراز شخصیت الهی انسان و در بصیرت نظام و کشور را خوب بشناسد و نقش خود را در جغرافیای ملی و دینی تشخیص دهد.

نماینده ولی فقیه در استان عرصه شکل گیری شخصیت انسان را از هفت تا ۲۰ سالگی دانست و یادآور شد: نه تنها در حوزه مباحث آکادمیک آموزشی و تربیتی بلکه در تمام متون دینی ما عرصه شکل گیری شخصیت انسان از ۷ تا ۲۰ سالگی است و هرچه در این زمان بکارید بدروید و هر چه بگویید همان بشنوید.

صفایی بوشهری با بیان اینکه ایران کشوری جوان است و بیشترین جمعیت ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم گروه هدف آموزش و پرورش است افزود: کشور ایران در ۲۰ سال آینده باید با تقویت آموزش و پرورش در توسعه زیر ساخت‌ها به سرآمد عرصه تمدنی دست پیدا کند.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: با توجه به ارزش والای مردم استان، استانداردترین و مجهزترین بنا در یک استان باید مدارسی باشند که دارای استانداردهای فرا ملی و بین المللی باشند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه اگر در جایی مدرسه بهترین بنا در یک مکان باشد نگاه رشد و تمدن آفرینی در آن مکان جاری است عنوان کرد: اگر کسی قصد مسجد سازی یا مدرسه سازی داشته باشد باید مدرسه‌ای بسازد که در آن مسجد ساخته شود.

صفایی بوشهری در پایان خاطرنشان کرد: سپاه در زمینه آموزش قصد همکاری با آموزش و پرورش استان را دارد و در این راستا سعی در راه اندازی ۵۰ مدرسه در استان را دارد که این مدارس با رعایت قوانین و مقررات آموزش و پرورش و اجرای مطلوب فوق برنامه‌ها باید الگو شود.