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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

فرمانده سپاه بوشهر:

سپاه آماده توسعه فعالیت‌های آموزشی در استان بوشهر است

سپاه آماده توسعه فعالیت‌های آموزشی در استان بوشهر است

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: سپاه آماده توسعه فعالیت‌های آموزشی در استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح شنبه در نشست هم اندیشی شورای تعلیم و تربیت استان بوشهر با بیان اینکه تربیت کودکان تا جوانان یک مسئولیت همگانی است و همکاری همه جانبه اقشار مختلف را نیازمند است اظهار داشت: با احساس مسئولیت و انجام وظیفه باید زمینه برای تربیت صحیح کودک شش ساله تا بالا فراهم شود تا برنامه ریزی تربیتی موفقیت آمیزی داشته باشیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، مدرسه را دومین محل تربیت کودکان دانست و ادامه داد: مدرسه ترکیبی از مدیر، معلم، هم کلاسی و محیط است و این چهار مؤلفه نقش مهمی در تربیت یک کودک یا نوجوان در سنگر مدرسه ایفا می‌کند که محیط به دلیل جدید بودن برای کودک اثرگذار است.

رزمجو تصریح کرد: بعد از پدر و مادر، معلم جذاب ترین و بانفوذترین فرد تأثیرگذار بر شخصیت دانش آموزان در دوره‌های تحصیلی به خصوص ابتدایی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد اثرگذار در انقلاب است یادآور شد: سپاه در زمینه تربیتی قصد کمک به آموزش و پرورش را دارد تا بتواند خدمتی به نسل آینده انقلاب کند.

رزمجو اضافه کرد: دشمن با توجه به اینکه از مسیر جنگ نمی‌تواند به انقلاب آسیب وارد کند از طریق کودکان و فرهنگ قصد ورود و آسیب به نظام را دارد و سپاه در استان این آمادگی را دارد تا با همکاری آموزش و پرورش، دانش آموزان را برای انقلاب آماده کند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به فعالیت‌های ماندگار و اثر بخشی که با هماهنگی سپاه و آموزش و پرورش انجام شده است اشاره کرد و افزود: سپاه بر اساس ضوابط، آمادگی تحویل مدارس را دارد تا در کنار آموزش و پرورش نقشه‌های دشمن را در سنگر علم و تقوا خنثی کند.

کد مطلب 4640946

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