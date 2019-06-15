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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری:

رقابت های ورزشی معلمان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رقابت های ورزشی معلمان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری از برگزاری دوره رقابت های علمی تخصصی و ورزشی معلمان در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری خدایار قاسم پور اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح آمادگی جسمانی، مهارتی، علمی و نشاط و شادابی معلمان تربیت بدنی و ترغیب آنان، این رقابتها در بین معلمان در مرحله استانی برگزار شد.

قاسم پور افزود: توانمند سازی و ارتقای علمی و عملی معلمان تربیت بدنی به عنوان بازوان اجرایی و متولیان اصلی ساعت درس تربیت بدنی در مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی گفت: در همین راستا رقابت های علمی تخصصی با فراهم نمودن فضای مناسب برای رقابتی سازنده، موجب بهبود سطح آمادگی جسمانی، حرکتی و مهارتهای ورزشی معلمان تربیت بدنی و از سوی دیگر ارتقاء سطح علمی و به روز شدن دانش ایشان می گردد.

وی تصریح کرد: این رقابت ها به صورت تئوری و عملی و در دو بخش خواهران و برادران، در محل سالن های شهدای گمنام و شهید ترابی مجموعه ورزشی شهدا دانش آموز و سالن های ورزشی عفاف و سعدی ناحیه دو شهرستان شهرکرد انجام پذیرفت.

کد مطلب 4640951

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