به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح شنبه در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اینکه البرز ازنظر شهرک‌های صنعتی ویژگی‌های خاصی دارد، اظهار کرد: شش شهرک صنعتی دولتی و معادل آن شهرک صنعتی خصوصی در استان مستقر هستند.

وی بابیان اینکه در هیچ جای کشور نمونه این شهرک‌ها و وجود ندارد، ادامه داد: در این شهرک‌ها واحدهای بسیار قوی مستقر هستند و این شهرک‌ها به‌صورت بخش خصوصی اداره می‌شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه برخی از واحدها در البرز نیازمند ساماندهی هستند، گفت: ساماندهی واحدهای صنعتی باعث توسعه و اخذ مجوز می‌شود.

شاهمرادی بابیان اینکه البرز به علت هم‌جواری با پایتخت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف محسوب می‌شود، عنوان کرد: البرز قطب تولید ماکارونی کشور است.

البرز تنها تولیدکننده پله‌برقی در کشور است

وی با تأکید بر اینکه هشت درصد از واحدهای صنعتی نمونه کشوری در البرز مستقر هستند، ادامه داد: البرز تنها تولیدکننده توربین‌های نیروگاهی در کشور است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه البرز تنها تولیدکننده پله‌برقی در کشور است، گفت: قطب تولید قطعات خودروسازی کشور هستیم.

شاهمرادی بابیان این مطلب دومین تولیدکننده داروهای فاکتور هفت در دنیا هستیم، گفت: هیچ واحد داروسازی غیرفعالی در این استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قطب تولید لوازم‌آرایشی کشور نیز استان البرز است، بیان کرد: موفق به کسب رتبه اول کشور درزمینهٔ پرداخت تسهیلات رونق تولیدشده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت موجود در استان نیاز داریم برای تحقق شعار سال به حفظ تولید و اشتغال بپردازیم، گفت: رتبه هفتم کشوری در صدور پروانه و رتبه پنجم کشوری در حوزه اشتغال‌زایی از آن استان البرز است.

شاهمرادی اضافه کرد: ۷۵ پروانه بهره‌برداری صادرشده است و این نشان می‌دهد رشد صدور پروانه علیرغم کاهش سرمایه‌گذار کاهش نیافته است.

وجود ۶۰۷ طرح صنعتی در استان البرز

وی به ۶۰۷ طرح صنعتی در استان البرز با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۹۹ درصد اشاره کرد و ادامه داد: تحقق این طرح‌ها ۳۱ هزار اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی باید به‌صورت مستمر رصد شوند، گفت: ۲۰۱ واحد صنعتی شناسایی‌شده‌اند که اگر دچار مشکل شوند کشور تأثیر منفی خواهد گرفت، بیش از ۲۰۰ طرح صنعتی دانش‌بنیان نیز در البرز تعریف‌شده است.

شاهمرادی تأمین بودجه و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را مهم برشمرد و افزود: احصاء قانون واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری یکی از مواردی است که به البرز کمک می‌کند و همچنین در رابطه با بازپرداخت تسهیلات ارزی صاحبان صنایع دچار مشکل هستند که این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها خود را ملزم به تشکیل کارگروه رونق تولید و رفع موانع تسهیل نمی‌دانند، اظهار کرد: بانک‌ها نیز برای سرمایه ثابت حمایت کافی ندارند؛ انتظار می‌رود تأمین سوخت هواپیماهای فرودگاه پیام انجام شود تا در شرایط حساس بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم.