  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

در آبهای شهرستان بویراحمد؛

بیش از ۱۰ روز از غرق شدن یک جوان در رودخانه گذشت/جستجو ادامه دارد

بیش از ۱۰ روز از غرق شدن یک جوان در رودخانه گذشت/جستجو ادامه دارد

یاسوج- بیش از ۱۰ روز از غرق شدن جوان ۲۸ ساله در آب‌های متصل به رودخانه خرسان شهرستان بویراحمد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عید فطر سال جاری جوانی ۲۸ ساله در آب‌های منطقه (شترخون) شهرستان بویراحمد غرق شد.

با اعلام خبر غرق شدن این جوان، جستجوها در مناطق مختلف محدوده غرق شدگی آغاز شد.

جریان تند آب و وجود دره‌های آب رو و عمیق کار جستجو را با سختی روبه رو کرده بود.

در طول روزهای مختلف، تیم‌های عملیاتی غواصی از چند استان برای کمک به عملیات جستجو وارد آب‌های منتهی به رودخانه خرسان شدند.

با گذشت بیش از ۱۰ روز تلاش تیم‌های امدادی و نیروهای محلی برای یافتن پیکر این جوان ادامه دارد، اما هنوز تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

کد مطلب 4640972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه