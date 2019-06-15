بیش از ۱۰ روز از غرق شدن یک جوان در رودخانه گذشت/جستجو ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عید فطر سال جاری جوانی ۲۸ ساله در آب‌های منطقه (شترخون) شهرستان بویراحمد غرق شد.

با اعلام خبر غرق شدن این جوان، جستجوها در مناطق مختلف محدوده غرق شدگی آغاز شد.

جریان تند آب و وجود دره‌های آب رو و عمیق کار جستجو را با سختی روبه رو کرده بود.

در طول روزهای مختلف، تیم‌های عملیاتی غواصی از چند استان برای کمک به عملیات جستجو وارد آب‌های منتهی به رودخانه خرسان شدند.

با گذشت بیش از ۱۰ روز تلاش تیم‌های امدادی و نیروهای محلی برای یافتن پیکر این جوان ادامه دارد، اما هنوز تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.