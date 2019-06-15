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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین:

اعتبارات سال ۹۸ شهرستان بوئین زهرا توزیع شد

اعتبارات سال ۹۸ شهرستان بوئین زهرا توزیع شد

قزوین- معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: اعتبارات سال ۹۸ شهرستان بوئین زهرا با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بوئین زهرا که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بوئین زهرا از لحاظ ساختار جمعیتی و فعالیت اقتصادی با دیگر شهرستان‌های استان متفاوت است و اعتبارات امسال این شهرستان با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها توزیع شده است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: مجموع اعتبارات سال ۹۸ شهرستان بوئین زهرا بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: سهم جمعیت روستایی این شهرستان نسبت به دیگر شهرستان‌ها بیشتر است و فعالیت عمده این شهرستان در بخش کشاورزی است.

کد مطلب 4640977

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